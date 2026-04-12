🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

Geen eerste zege voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix en een vijfde zege in een monument op rij. De wereldkampioen werd geklopt door Wout van Aert in de sprint na een lang duel.

De ploeg van Tadej Pogacar maakte Parijs-Roubaix al van bij de start bijzonder hard en dunde het peloton snel uit. Op 120 kilometer van de streep reed de wereldkampioen een eerste keer lek en moest hij wisselen van fiets.

Drie lekken banden van Pogacar in Parijs-Roubaix

Pogacar moest zelfs enkele kilometers verder op een fiets van Shimano. "Mijn voorwiel was al leeg gelopen, maar die werd gelukkig gedicht doordat ik tubeless rijdt. Daarna stond ik ook achteraan lek en kon ik niet verder."

"Ik dacht niet dat de koers over was dan, want ik had nog een sterke ploeg om terug te keren." Pogacar reed daarna nog twee keer lek. "Vorig jaar reed ik geen enkele keer lek en werd ik tweede, nu reed ik drie keer lek en word ik weer tweede."

Van Aert te sterk voor Pogacar in de sprint

Want Pogacar was op pad met Wout van Aert, die hij niet uit zijn wiel kreeg. "Hij reed bijzonder sterk en ik had was ook niet meer fris genoeg om hem nog te lossen. Toen hij eerste keer aanviel, dacht ik dat ik hem kon counteren, maar hij reed super sterk."

Pogacar hoopte nog te winnen in de sprint, maar dat lukte niet meer. "Het was moeilijk te geloven dat ik Wout zou kloppen in de sprint, maar ik probeerde het toch. Ik heb mijn best gedaan", besloot Pogacar.