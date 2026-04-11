Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

Het is inmiddels welletjes geweest, vindt Wout van Aert. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar reden afgelopen zondag iedereen er zo vroeg af dat er geen tactiek mogelijk was. Dat mag zich dit weekend niet herhalen.

Bij de ploegenvoorstelling bij startplaats Compiègne stond Van Aert de organisatie te woord, vastgelegd door Cycling Pro Net. Hij is de man met de grootste gunfactor. "Natuurlijk voel ik de steun van het publiek. Jammer genoeg zal die steun alleen niet voor de overwinning zorgen. Het helpt zeker en vast, maar ik zal ook mijn eigen kracht nodig hebben."

Van Aert heeft dit jaar nog niet gewonnen en toch kan hij eigenlijk niet klagen over zijn niveau. "Eerlijk gezegd ben ik wel tevreden. Het klassieke voorjaar is al goed verlopen. Ik heb goede koersen gereden. Een van de beste koersen komt er nog aan. We kijken uit naar de laatste kans uit het voorjaar. Hopelijk krijgen we wat meer tactiek te zien."

De extra laag van Pogacar en Van der Poel

Dat aspect ontbrak er toch wat aan in de vorige koersen. "Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel leggen er een extra laag op in de klassiekers. In de Ronde van Vlaanderen was het heel moeilijk om een goed plan te maken, maar in Parijs-Roubaix moet het mogelijk zijn om met mijn ploegmaats de kaarten uit te spelen. Dat is zeker ons doel."

Zo is de tegenstand gewaarschuwd voor wat Visma-Lease a Bike zal uitdokteren. Van Aert tracht ook lessen te trekken uit vorige edities, om zo te weten aan wat hij zich mag verwachten in de editie van 2026. "In de laatste edities gebeurde de eerste schifting vaak voor het Bos van Wallers. Ik verwacht morgen hetzelfde", is hij duidelijk.

Reden zit bij organisatie Parijs-Roubaix

Lees ook... Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd
De reden voor die vroege schifiting is omdat de organisatie de aanloop in de loop van de jaren steeds zwaarder heeft gemaakt, met reeds pittige kasseistroken. Daardoor moet iedereen bij de pinken zijn om te vermijden dat ze met een achterstand aan het Bos van Wallers beginnen. 

Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

19:00
Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

16:30
Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

18:00
Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

13:00
Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

17:00
Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

18:07
Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

14:00
"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

13:30
"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

12:00
Parijs-Roubaix winnen onmogelijk? Analist ziet meerdere problemen voor Van Aert

Parijs-Roubaix winnen onmogelijk? Analist ziet meerdere problemen voor Van Aert

07:35
Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

15:00
Geen vijfde monument op rij? De Wolf legt groot gebrek voor Pogacar bloot in Parijs-Roubaix

Geen vijfde monument op rij? De Wolf legt groot gebrek voor Pogacar bloot in Parijs-Roubaix

08:30
🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

12:30
Roodhooft ziet gelijkenissen met... een paard: Van der Poel onthult zijn geheim op kasseien

Roodhooft ziet gelijkenissen met... een paard: Van der Poel onthult zijn geheim op kasseien

07:00
Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

11:00
Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

10:00
Pogacar op deze manier te kloppen in Parijs-Roubaix? Van der Poel wil er niet van weten

Pogacar op deze manier te kloppen in Parijs-Roubaix? Van der Poel wil er niet van weten

10/04
'Moet Evenepoel zenuwachtig worden? Drie topploegen strijden om Paul Seixas (19)'

'Moet Evenepoel zenuwachtig worden? Drie topploegen strijden om Paul Seixas (19)'

09:00
Verbod voor Visma-Lease a Bike: UCI legt uit wat het grote probleem is

Verbod voor Visma-Lease a Bike: UCI legt uit wat het grote probleem is

08:00
📷 Anders dan Van der Poel: Van Aert waagt zich er niet meer aan

📷 Anders dan Van der Poel: Van Aert waagt zich er niet meer aan

21:30
Wat na Parijs-Roubaix? Mathieu van der Poel doet plannen uit de doeken

Wat na Parijs-Roubaix? Mathieu van der Poel doet plannen uit de doeken

10/04
Foute keuze van Van der Poel? Van Avermaet ziet voordelen bij aanpak Van Aert en Pogacar

Foute keuze van Van der Poel? Van Avermaet ziet voordelen bij aanpak Van Aert en Pogacar

10/04
Nog geen koers gereden in 2026: ploegmaat geeft update over Olav Kooij

Nog geen koers gereden in 2026: ploegmaat geeft update over Olav Kooij

20:30
Ploegmaat onthult unieke kwaliteit Van der Poel én zijn reactie na tweede plaats in de Ronde

Ploegmaat onthult unieke kwaliteit Van der Poel én zijn reactie na tweede plaats in de Ronde

10/04
Jurgen Mettepenningen heeft prijs en haalt Belgisch kampioen en toptalent binnen

Jurgen Mettepenningen heeft prijs en haalt Belgisch kampioen en toptalent binnen

20:00
Weinig aan de start de komende weken: Tim Merlier onthult zijn programma

Weinig aan de start de komende weken: Tim Merlier onthult zijn programma

10/04
SD Worx-Protime legt stevige druk op Kopecky en heeft geen goed nieuws over Wiebes

SD Worx-Protime legt stevige druk op Kopecky en heeft geen goed nieuws over Wiebes

10/04
Hoe is Van Aert als kopman? Ploegmaat doet boekje open en zegt wat hem speciaal maakt

Hoe is Van Aert als kopman? Ploegmaat doet boekje open en zegt wat hem speciaal maakt

10/04
🎥 Nog maar eens prijs voor Seixas in Baskenland, Uijtdebroeks schuift op

🎥 Nog maar eens prijs voor Seixas in Baskenland, Uijtdebroeks schuift op

10/04
Na zijn zege in Denain: Alec Segaert spreekt stevige taal voor Parijs-Roubaix

Na zijn zege in Denain: Alec Segaert spreekt stevige taal voor Parijs-Roubaix

10/04
🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

10/04
Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

10/04
Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

09/04
Pogacar, Van der Poel of Van Aert? Johan Museeuw onthult zijn topfavoriet voor Parijs-Roubaix

Pogacar, Van der Poel of Van Aert? Johan Museeuw onthult zijn topfavoriet voor Parijs-Roubaix

10/04
Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

10/04
"Niet bespreekbaar": Vanthourenhout klaar en duidelijk over Evenepoel

"Niet bespreekbaar": Vanthourenhout klaar en duidelijk over Evenepoel

10/04

