Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

Het is inmiddels welletjes geweest, vindt Wout van Aert. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar reden afgelopen zondag iedereen er zo vroeg af dat er geen tactiek mogelijk was. Dat mag zich dit weekend niet herhalen.

Bij de ploegenvoorstelling bij startplaats Compiègne stond Van Aert de organisatie te woord, vastgelegd door Cycling Pro Net. Hij is de man met de grootste gunfactor. "Natuurlijk voel ik de steun van het publiek. Jammer genoeg zal die steun alleen niet voor de overwinning zorgen. Het helpt zeker en vast, maar ik zal ook mijn eigen kracht nodig hebben."

Van Aert heeft dit jaar nog niet gewonnen en toch kan hij eigenlijk niet klagen over zijn niveau. "Eerlijk gezegd ben ik wel tevreden. Het klassieke voorjaar is al goed verlopen. Ik heb goede koersen gereden. Een van de beste koersen komt er nog aan. We kijken uit naar de laatste kans uit het voorjaar. Hopelijk krijgen we wat meer tactiek te zien."

De extra laag van Pogacar en Van der Poel

Dat aspect ontbrak er toch wat aan in de vorige koersen. "Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel leggen er een extra laag op in de klassiekers. In de Ronde van Vlaanderen was het heel moeilijk om een goed plan te maken, maar in Parijs-Roubaix moet het mogelijk zijn om met mijn ploegmaats de kaarten uit te spelen. Dat is zeker ons doel."

Zo is de tegenstand gewaarschuwd voor wat Visma-Lease a Bike zal uitdokteren. Van Aert tracht ook lessen te trekken uit vorige edities, om zo te weten aan wat hij zich mag verwachten in de editie van 2026. "In de laatste edities gebeurde de eerste schifting vaak voor het Bos van Wallers. Ik verwacht morgen hetzelfde", is hij duidelijk.

Reden zit bij organisatie Parijs-Roubaix

De reden voor die vroege schifiting is omdat de organisatie de aanloop in de loop van de jaren steeds zwaarder heeft gemaakt, met reeds pittige kasseistroken. Daardoor moet iedereen bij de pinken zijn om te vermijden dat ze met een achterstand aan het Bos van Wallers beginnen.