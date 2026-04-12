🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

Een lekke band gooide even roet in het eten van Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen moest verder op een neutrale fiets, de concurrentie draaide de gashendel volledig open om hem op achterstand te houden.

UAE Team Emirates maakte Parijs-Roubaix bijzonder hard vanaf de start, waardoor er zelfs geen vroege vlucht kon vertrekken. Het plan van de ploeg van Pogacar viel wel uit elkaar toen hij op 120 kilometer van de streep lek reed.

Ploegmaats van Pogacar stopten niet

Pogacar stopte meteen langs de kant van de weg, maar door een geloste groep zaten de volgwagens niet achter het kleine peloton. De wereldkampioen kreeg een fiets van de neutrale wagen van Shimano en kon zo zijn weg verder zetten.

"Ik snap niet dat niemand van zijn ploeg hem niet meteen een fiets heeft gegeven, onder meer Bjerg", reageerde José De Cauwer bij Sporza. "Dat moet toch kunnen? Morgado heeft toch dezelfde maat?"

Concurrentie reed niet vol door tegen Pogacar

De concurrentie, met onder meer Alpecin-Premier Tech en Visma-Lease a Bike, voerden het tempo meteen op de terugkeer van Pogacar zo moeilijk mogelijk te maken. Al reden ze niet helemaal vol door.

"Je wil als ploegleider niet meteen de slechtste zijn tegen Pogacar. Je moet niet denken dat het terugkomt, het komt terug", stelde De Cauwer. Maar pech speelt nu eenmaal een rol in Parijs-Roubaix.



Uiteindelijk moest Pogacar op de strook net voor het Bos van Wallers het laatste gaatje dichtrijden. Na ruim twintig kilometer achtervolgen kwam de wereldkampioen ook opnieuw vooraan aansluiten.