De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert
Een lekke band gooide even roet in het eten van Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen moest verder op een neutrale fiets, de concurrentie draaide de gashendel volledig open om hem op achterstand te houden.

UAE Team Emirates maakte Parijs-Roubaix bijzonder hard vanaf de start, waardoor er zelfs geen vroege vlucht kon vertrekken. Het plan van de ploeg van Pogacar viel wel uit elkaar toen hij op 120 kilometer van de streep lek reed. 

Ploegmaats van Pogacar stopten niet

Pogacar stopte meteen langs de kant van de weg, maar door een geloste groep zaten de volgwagens niet achter het kleine peloton. De wereldkampioen kreeg een fiets van de neutrale wagen van Shimano en kon zo zijn weg verder zetten. 

"Ik snap niet dat niemand van zijn ploeg hem niet meteen een fiets heeft gegeven, onder meer Bjerg", reageerde José De Cauwer bij Sporza. "Dat moet toch kunnen? Morgado heeft toch dezelfde maat?"

Concurrentie reed niet vol door tegen Pogacar

De concurrentie, met onder meer Alpecin-Premier Tech en Visma-Lease a Bike, voerden het tempo meteen op de terugkeer van Pogacar zo moeilijk mogelijk te maken. Al reden ze niet helemaal vol door. 

"Je wil als ploegleider niet meteen de slechtste zijn tegen Pogacar. Je moet niet denken dat het terugkomt, het komt terug", stelde De Cauwer. Maar pech speelt nu eenmaal een rol in Parijs-Roubaix. 

Lees ook... 🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

Uiteindelijk moest Pogacar op de strook net voor het Bos van Wallers het laatste gaatje dichtrijden. Na ruim twintig kilometer achtervolgen kwam de wereldkampioen ook opnieuw vooraan aansluiten. 

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

17:15
Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

14:00
Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

16:50
🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

16:30
Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

08:01
Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

16:00
🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

15:00
Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

12:00
De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

10:00
Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

13:30
Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

13:00
Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

12:30
"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

11:00
Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

07:00
"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

09:00
Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

08:30
Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

07:40
Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

21:30
Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts Interview

Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts

20:30
Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

20:00
Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

19:00
Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

11/04
Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

18:07
Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

18:00
Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

11/04
Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

11/04
Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

11/04
Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

11/04
Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

11/04
"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

11/04
Geen vijfde monument op rij? De Wolf legt groot gebrek voor Pogacar bloot in Parijs-Roubaix

Geen vijfde monument op rij? De Wolf legt groot gebrek voor Pogacar bloot in Parijs-Roubaix

11/04
🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

11/04
"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

11/04
Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

11/04
Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

11/04
'Moet Evenepoel zenuwachtig worden? Drie topploegen strijden om Paul Seixas (19)'

'Moet Evenepoel zenuwachtig worden? Drie topploegen strijden om Paul Seixas (19)'

11/04

