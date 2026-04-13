📷 Van der Poel spoelt teleurstelling van Parijs-Roubaix op zijn manier door

Geen vierde opeenvolgende zege voor Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix na veel materiaalpech. De Nederlander stond maandagmorgen al opnieuw op het golfterrein om alles door te spoelen.

Mathieu van der Poel wilde zijn voorjaar bekronen met een vierde overwinning op rij in Parijs-Roubaix. De Nederlander kon zo een unieke reeks neerzetten en ook naast recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck komen. 

Dubbele pech in het Bos van Wallers nekte Van der Poel. Na een lekke band kon hij niet rijden met de fiets van Philipsen door andere pedalen, na een wissel met het voorwiel van Del Grosso reed Van der Poel weer lek. 

De Nederlander verloor in het Bos meer dan twee minuten, maar strandde uiteindelijk op veertien seconden de zege. Van der Poel had dus uitstekende benen, maar viel als vierde net naast het podium. 

Maandagmorgen om 8u stond Van der Poel al op het golfterrein in Schilde, een jaarlijkse traditie ondertussen na Parijs-Roubaix. Maar nu wel met een ander gevoel. "De beste manier om het hoofd leeg te maken", schreef Van der Poel op zijn sociale media. 

Dat golf de favoriete hobby is, bevestigde Van der Poel onlangs nog in zijn documentaire. "Ik ben een beetje geobsedeerd door golf", zei hij toen. "Het is een fijne manier om met vrienden bij te praten en even weg van de fiets te zijn."

Sergeant velt opmerkelijk oordeel over Philipsen en geeft ook een pluim aan Van der Poel

13:30
13:00
12:30
12:00
11:00
09:00
08:30
18:00
08:00
07:30
07:00
16:30
20:30
19:30
12/04
18:30
15:00
17:15
16:50
16:00
12/04
14:30
14:00
12/04
12/04
12/04
11/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
11/04
11/04
