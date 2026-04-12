Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

De vrouwen rijden voor het eerst Parijs-Roubaix op zondag, de voorbije jaren was dat altijd op zaterdag. Koersdirecteur Thierry Gouvenou verdedigt echter die keuze en wijst vooral naar een financiële realiteit.

De eerste vijf edities van Parijs-Roubaix voor vrouwen werden afgewerkt op zaterdag, waardoor de koers zo'n drie uur in beeld was. Dit jaar is dat anders, want de vrouwen rijden net als de mannen en komen na hen binnen.

Vrouwen minder in beeld in Parijs-Roubaix

Daardoor zal de koers bij de vrouwen amper anderhalf uur in beeld zijn. Een stevige daling, maar volgens koersdirecteur Thierry Gouvenou heeft het echter ook voordelen dat de vrouwen nu op zondag rijden.

"We hebben inderdaad een kortere uitzending, maar aan de andere kant zal er ook meer publiek zijn. Het publiek is aanzienlijk beter op zondag na de mannenwedstrijd. We hebben minder minuten, maar meer ogen.

Gouvenou wijst ook naar financiële realiteit

Volgens Gouvenou zal het vrouwenwielrennen daarbij winnen. Maar ook de lokale autoriteiten zitten er voor iets tussen. Het is volgens Gouvenou moeilijk om de wegen voor meerdere dagen af te sluiten.



En er is ook een financieel luik, want dit jaar viel hoofdsponsor Zwift weg. "We willen gelijkwaardigheid, maar dat is nog niet mogelijk. Dat is de economische realiteit waarin we leven. Het komt, maar het heeft tijd nodig", stelde Gouvenou nog.