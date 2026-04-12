📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

De emoties vloeiden rijkelijk bij Wout van Aert na zijn overwinning in Parijs-Roubaix. Ook bij zijn vrouw Sarah De Bie en zijn twee zonen, die bijna niet op de wielerpiste waren geraakt.

Voor Wout van Aert was het een bijzonder emotioneel moment om voor het eerst in zijn carrière Parijs-Roubaix te winnen. Ook zijn gezin was er snel bij om Van Aert in de armen te vallen na zijn triomf.

Zijn vrouw Sarah De Bie was door alle chaos en hectiek bijna te laat op de piste. "Ik mocht eigenlijk de piste niet meer op, maar heb die orders even genegeerd en ben met George aan het grote scherm komen staan", zei ze achteraf bij VRT1.

"De rest van de familie en Georges en Jerome hebben de finish niet gezien, maar zijn zo rap mogelijk naar hier gekomen." Ze konden Van Aert zo meteen na de finish in de armen vallen.

Van Aert in Parijs-Roubaix beloond voor harde werk

Heel veel collega's, Mathieu van der Poel als eerste, kwamen Van Aert feliciteren na zijn overwinning. "Het is mooi om te zien dat de gunfactor zelfs bij zijn collega's zo groot is", stelde De Bie.

Voor Van Aert is zijn zege de kroon op het werk van zijn carrière, maar daarvoor heeft hij heel veel moeten terugvechten. "Hij heeft veel moeilijke momenten gehad, maar wij hebben altijd ons best gedaan om hem weer op te wekken."



"Soms zat hij diep, maar dat zijn we nu vergeten. Alle opofferingen die hij maakte als papa en als man, waren het nu waard." Voor Van Aert is het nu tijd om te vieren en dat zal uitgebreid gebeuren, jongste zoon Jerome besliste al dat het met frietjes zal gebeuren.