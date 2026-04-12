🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

Wout van Aert heeft Parijs-Roubaix gewonnen! In een sprint tegen wereldkampioen Tadej Pogacar was Van Aert duidelijk de sterkste en pakte zijn eerste zege in Parijs-Roubaix.

Een festival van lekke banden, zo kan Parijs-Roubaix 2026 worden samengevat. Alle favorieten reden lek, Van Aert en Pedersen al vroeg in de wedstrijd, Pogacar moest op 120 kilometer van de streep wisselen van fiets.

Van der Poel verliest twee minuten in Bos van Wallers

Na zo'n 20 kilometer achtervolgen kwam Pogacar net voor het Bos van Wallers weer aansluiten. En daar liep het grondig fout voor Mathieu van der Poel. Hij reed twee keer lek en verloor meer dan twee minuten.

Van Aert nam het Bos van Wallers voor zijn rekening en er vormde zich een kopgroep met onder meer Pogacar, Pedersen en Stuyven. Van der Poel leek uitgeteld, maar vond een tweede adem en knabbelde aan zijn achterstand.

Op zo'n 70 km van de streep reden Pogacar en dan opnieuw Van Aert opnieuw lek. Pogacar kwam snel terug, Van Aert had iets langer nodig. Intussen was Van der Poel genaderd tot op minder dan een halve minuut.

Van der Poel komt bijna terug, Van Aert en Pogacar alleen op pad

Op Auchy-lez-Orchies à Bersée, op 55 km van de streep, versnelde Van Aert op de kasseien. Pogacar en Pedersen volgden. De wereldkampioen nam over en enkel Van Aert kon nog volgen. Met twee gingen ze alleen door, een groep met Van der Poel bleef hangen op een halve minuut.



Lees ook... Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"›

Pogacar zette Van Aert enkele keren onder druk, maar lossen deed hij niet meer. De achtervolgers kwamen ook niet meer dichter. Op Carrefour de l'Arbre moest Van Aert een gaatje laten, Pogacar viel bijna en moest zijn aanval afbreken.

Van Aert klopt Pogacar in de sprint en wint Parijs-Roubaix

Het werd een sprint met twee op de piste van Roubaix. Pogacar begon de sprint op kop, Van Aert zat klaar in zijn wiel. Al voor de laatste bocht zette Van Aert zijn sprint in, Pogacar had geen antwoord meer.

De wereldkampioen moest een lengte laten, Van Aert sprintte naar zijn langverwachte zege in Parijs-Roubaix. Jasper Stuyven glipte in de achtergrond nog weg en pakte plaats drie, Van der Poel werd vierde.