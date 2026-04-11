Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

Het is geen wonder dat Mathieu van der Poel de laatste drie jaar de beste was in Parijs-Roubaix. Schijnbaar heeft hij simpelweg de beste techniek om over de Noord-Franse kasseien te dokkeren.

In elk geval heeft Stefan Deckx, Bewegingsanalist van de Universiteit Antwerpen, vastgesteld dat Van der Poel een unieke techniek hanteert in Parijs-Roubaix. Dat legt Deckx uit bij het magazine Knack. "Mathieu van der Poel gebruikt naast zijn twee grote motoren, namelijk zijn benen, op kasseien ook twee kleinere motoren: zijn armen."

"Als hij zijn linkerbeen naar beneden duwt, duwen zijn armen de fiets vooruit", weet Deckx, die het vergelijkt met het bobsleeën. "Tegelijk schuift Van der Poel op het zadel naar voren en bij de volgende trap, met het rechterbeen, opnieuw naar achteren." Veel renners houden hun stuur gewoon vast, VDP doet een voorwaartse beweging.

Van der Poel hanteert perfecte ritme

"Het gebeurt in een perfect ritme: push, terug, push, terug. Een extra voordeel is dat hij op die manier zijn achterste spierketen – onder meer de grote bilspier, hamstring en kuitspieren – volledig gebruikt en zo zijn kracht optimaal kan benutten." We kunnen ons voorstellen dat dit een wezenlijk verschil maakt met de concurrentie.

Het is Deckx ook opgevallen hoe Van der Poel de bochten aansnijdt. "Voor een bocht naar links zet hij met de rechterkant van zijn bekken en achterwerk zijwaartse druk op het achterwiel – en omgekeerd voor een bocht naar rechts. Hij stuurt zo mee de bochten aan met zijn achterwiel." Hij verliest zo weinig snelheid en verkleint de kans op een val.

Van der Poel gaat keer op keer solo

Lees ook... Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"›

Stel je voor dat Pogacar deze techniek ook zou beheersen: dan had hij vorig jaar dat ene foutje in een bocht wellicht niet gemaakt. Het is hierdoor dat Van der Poel opnieuw solo richting de piste van Roubaix kon, net zoals hij dat gedaan had in 2023 en 2024. Mede door zijn techniek moest hij zelfs nooit spurten voor de zege.