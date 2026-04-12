Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

Isaac del Toro moet wellicht afhaken voor de heuvelklassiekers. De Mexicaan van UAE Team Emirates-XRG liep in de Ronde van het Baskenland een spierscheur op in zijn dijbeen en staat voorlopig aan de kant.

Met twee ritzeges en eindwinst in de UAE Tour, een derde plaats in de Strade Bianche en rit- en eindzege in Tirreno-Adriatico was Mexicaans kampioen Isaac Del Toro uitstekend aan het seizoen begonnen.

Geen Del Toro in de Ardennen?

In de derde etappe van de Ronde van het Baskenland liep het echter mis. Del Toro kwam ten val en moest opgeven. Er werd een spierscheur in zijn rechterbeen gevonden en dat lijkt stevige gevolgen te hebben.

Volgens La Gazzetta dello Sport zal Del Toro moeten afhaken voor alle heuvelklassieker. In de Amstel Gold Race (19 april) en de Waalse Pijl (22 april) zou de Mexicaan de kopman zijn van UAE Team Emirates-XRG.

In Luik-Bastenaken-Luik (26 april) had Del Toro dan weer Tadej Pogacar aan een vierde zege moeten helpen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren, pas in juni zou Del Toro weer koersen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Wordt Pogacar invaller van Del Toro?

De blessure van Del Toro kan ook wel eens gevolgen hebben voor Pogacar. De wereldkampioen is een belangrijke pion kwijt voor Luik-Bastenaken-Luik, maar moet misschien ook zelf meer aan de bak.



Op de voorlopige startlijst van de Amstel Gold Race staan bij UAE slechts vijf renners, met ook Wellens en Narvaez. Zij komen terug uit blessure en hun deelname is nog niet zeker. Pogacar voorlopig niet.

De wereldkampioen rijdt dit voorjaar enkel nog Luik-Bastenaken-Luik. Als het personeelstekort toch te groot is in de Amstel Gold Race en Waalse Pijl zou hij wel eens als invaller kunnen worden opgeroepen.