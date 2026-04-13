Is de maat vol? Tadej Pogacar doet verrassende uitspraak over Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar moest voor de tweede keer op rij tevreden zijn met een tweede plaats in Parijs-Roubaix. En dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor zijn deelname van volgend jaar.

Bij zijn debuut vorig jaar ging Tadej Pogacar zelf in de fout op 38 km van de streep en moest hij Van der Poel laten rijden, nu kreeg hij Wout van Aert niet uit zijn wiel en werd de wereldkampioen geklopt in de sprint.

Pogacar wil terugkeren naar Parijs-Roubaix

Pogacar kon zo niet zijn vijfde monument op rij winnen en zo blijft Parijs-Roubaix ook het enige monument dat hij nog niet kon winnen. De wereldkampioen zal dus nog eens moeten terugkeren naar Noord-Frankrijk.

"Hij komt terug", bevestigde UAE-manager Mauro Gianetti ook bij L’Équipe. "Vorig jaar kwam hij al heel dicht bij de zege, dit jaar kwam hij nog dichter. Dat betekent dat hij kan winnen, maar het is niet gemakkelijk."

Geen Pogacar in 2027 in Parijs-Roubaix?

Ook Pogacar bevestigde dat hij nog eens Parijs-Roubaix zal rijden, al is het maar de vraag of hij in 2027 alweer aan de start staat. "Misschien niet volgend jaar", zei de wereldkampioen. "Ik hoop dat ik nog een paar jaar over heb, ik zal het dus nog opnieuw proberen."

Na zijn zege in Milaan-Sanremo verklapte Pogacar ook al tegen Pidcock dat hij volgend jaar wellicht niet aan de start zal staan. De kans bestaat dan ook dat Pogacar de klassiekers eens een jaar links laat liggen en opnieuw een ander programma wil rijden.