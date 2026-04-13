🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

Geen goed resultaat voor Florian Vermeersch in Parijs-Roubaix, hij kwam ten val in het Bos van Wallers. Bij de vrouwen kwam Shari Bossuyt dan weer zwaar ten val, maar ook zijn ontsnapte aan zware blessures.

Vermeersch valt zwaar in Bos van Wallers

Florian Vermeersch zat goed vooraan toen het peloton begon aan het Bos van Wallers, maar plots reed hij lek. Vermeersch verloor de controle over zijn fiets en ging zwaar tegen de grond, het was meteen het einde van zijn koers.

Geen topresultaat dus voor Vermeersch in zijn droomkoers. "Deze wedstrijd geeft en neemt", schreef hij op zijn sociale media. "Het geluk was niet aan onze zijde." Want ook zijn kopman Tadej Pogacar kende heel wat tegenslag.

Pogacar reed enkele keren lek en verloor uiteindelijk de sprint van Van Aert. "Toch ben ik trots op Tadej en de hele ploeg, want we hebben ervoor gevochten. En we zijn nog niet klaar", besloot Vermeersch nog.

Geen ernstige blessures voor Bossuyt

Shari Bossuyt was dan weer betrokken bij de zware valpartij op Orchies in de wedstrijd van de vrouwen. "Gelukkig heb ik geen ernstige blessures, enkel wat blauwe plekken en schaafwonden", schrijft ze op Instagram.

"Dit is niet hoe ik me had voorgesteld dat mijn klassieke voorjaar zou eindigen, met een opgave na een zware val. Ik zal wat tijd nodig hebben om te herstellen. Ik wens iedereen die betrokken was een spoedig herstel."



Lees ook... "Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel›