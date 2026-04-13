🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures
Geen goed resultaat voor Florian Vermeersch in Parijs-Roubaix, hij kwam ten val in het Bos van Wallers. Bij de vrouwen kwam Shari Bossuyt dan weer zwaar ten val, maar ook zijn ontsnapte aan zware blessures.

Vermeersch valt zwaar in Bos van Wallers

Florian Vermeersch zat goed vooraan toen het peloton begon aan het Bos van Wallers, maar plots reed hij lek. Vermeersch verloor de controle over zijn fiets en ging zwaar tegen de grond, het was meteen het einde van zijn koers. 

Geen topresultaat dus voor Vermeersch in zijn droomkoers. "Deze wedstrijd geeft en neemt", schreef hij op zijn sociale media. "Het geluk was niet aan onze zijde." Want ook zijn kopman Tadej Pogacar kende heel wat tegenslag. 

Pogacar reed enkele keren lek en verloor uiteindelijk de sprint van Van Aert. "Toch ben ik trots op Tadej en de hele ploeg, want we hebben ervoor gevochten. En we zijn nog niet klaar", besloot Vermeersch nog. 

Geen ernstige blessures voor Bossuyt

Shari Bossuyt was dan weer betrokken bij de zware valpartij op Orchies in de wedstrijd van de vrouwen. "Gelukkig heb ik geen ernstige blessures, enkel wat blauwe plekken en schaafwonden", schrijft ze op Instagram.

"Dit is niet hoe ik me had voorgesteld dat mijn klassieke voorjaar zou eindigen, met een opgave na een zware val. Ik zal wat tijd nodig hebben om te herstellen. Ik wens iedereen die betrokken was een spoedig herstel."

Lees ook... "Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

08:00
"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

07:00
🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

17:15
Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

14:00
🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

20:30
Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

19:30
🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

14:30
📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

18:30
🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

18:00
Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

16:50
Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

08:30
🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

16:30
Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

12/04
Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

16:00
🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

15:00
Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

12:00
De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

10:00
Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

13:30
Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

13:00
Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

12:30
"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

11:00
Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

12/04
"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

09:00
Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

12/04
Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

11/04
Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts Interview

Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts

11/04
Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

11/04
Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

11/04
Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

11/04
Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

11/04
Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

11/04
Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

11/04
Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

11/04
Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

11/04
Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

11/04
Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

11/04

