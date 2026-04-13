"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

Met zijn zege in Parijs-Roubaix kan Wout van Aert alle moeilijke momenten van de voorbije jaren achter zich laten. Ook goede vriend Jan Bakelants weet dat deze zege heel veel betekenis heeft voor Van Aert.

Tegenslagen hakten er in bij Van Aert

Een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen in 2024 en daardoor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gemist, in de Vuelta van dat jaar ook een zware valpartij en deze winter nog een breuk in de enkel. 

Wout van Aert heeft al heel veel tegenslagen moeten verwerken, maar vocht telkens terug. "Dit zal hem heel veel deugd doen", analyseerde Jan Bakelants bij VRT1. "Want onderhuids ligt er veel meer dan wij allemaal beseffen."

Van Aert komt niet meer vaak in winnende situatie

"Dit was een droomscenario voor Wout en ook de kroon op zijn carrière. Hij wordt ouder en ik denk dat hij ook wel zal beseffen dat hij niet meer heel vaak in dit soort situatie komt. Ook al zal hij mij wellicht tegenspreken."

"De laatste jaren zijn niet gegaan zoals bij Van der Poel, dat is ergens een betere renner worden. Ook door nooit te vallen. Het moet toch aan hem geknaagd hebben dat hij keer op keer van onder nul naar boven moest terugvechten."

Lees ook... 🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures
"Hij kon soms wat kregelig uit de hoek komen, omdat de moed in de schoenen zakte." Maar Van Aert is wel altijd heel hard blijven werken volgens Bakelants. "Dit is misschien een bevrijding, maar vooral het einde van een openstaande rekening."

🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

07:30
Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

08:00
📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

18:30
🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

17:15
Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

16:50
Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

14:00
Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

12:30
🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

16:30
🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

20:30
Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

19:30
🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

14:30
🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

18:00
Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

12/04
Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

16:00
Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

12/04
🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

15:00
Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

12:00
De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

10:00
Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

13:30
Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

13:00
"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

11:00
Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

12/04
Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

11/04
Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

11/04
"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

09:00
Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

08:30
Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

11/04
Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

11/04
Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts Interview

Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts

11/04
Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

11/04
Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

11/04
Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

11/04
"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

11/04
Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

11/04
Parijs-Roubaix winnen onmogelijk? Analist ziet meerdere problemen voor Van Aert

Parijs-Roubaix winnen onmogelijk? Analist ziet meerdere problemen voor Van Aert

11/04
Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

11/04

