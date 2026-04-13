"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

Met zijn zege in Parijs-Roubaix kan Wout van Aert alle moeilijke momenten van de voorbije jaren achter zich laten. Ook goede vriend Jan Bakelants weet dat deze zege heel veel betekenis heeft voor Van Aert.

Tegenslagen hakten er in bij Van Aert

Een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen in 2024 en daardoor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gemist, in de Vuelta van dat jaar ook een zware valpartij en deze winter nog een breuk in de enkel.

Wout van Aert heeft al heel veel tegenslagen moeten verwerken, maar vocht telkens terug. "Dit zal hem heel veel deugd doen", analyseerde Jan Bakelants bij VRT1. "Want onderhuids ligt er veel meer dan wij allemaal beseffen."

Van Aert komt niet meer vaak in winnende situatie

"Dit was een droomscenario voor Wout en ook de kroon op zijn carrière. Hij wordt ouder en ik denk dat hij ook wel zal beseffen dat hij niet meer heel vaak in dit soort situatie komt. Ook al zal hij mij wellicht tegenspreken."

"De laatste jaren zijn niet gegaan zoals bij Van der Poel, dat is ergens een betere renner worden. Ook door nooit te vallen. Het moet toch aan hem geknaagd hebben dat hij keer op keer van onder nul naar boven moest terugvechten."

Lees ook... 🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures ›

"Hij kon soms wat kregelig uit de hoek komen, omdat de moed in de schoenen zakte." Maar Van Aert is wel altijd heel hard blijven werken volgens Bakelants. "Dit is misschien een bevrijding, maar vooral het einde van een openstaande rekening."