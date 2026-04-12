Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

Visma-Lease a Bike en Wout van Aert mogen geen gebruik maken van de Gravaa-technologie in Parijs-Roubaix. Voor Van Aert toch een stevige domper, want hij is fan van het bandendruksysteem.

Na een vierde plaats, voor de derde keer op rij, in de Ronde van Vlaanderen staat Wout van Aert straks aan de start van Parijs-Roubaix. De kopman van Visma-Lease a Bike moest wel een domper slikken.

Visma-Lease a Bike mag namelijk het bandendruksysteem van Gravaa niet gebruiken. Daarmee kon met een druk op een knop al rijdende minder of meer druk in een de banden worden gelaten, wat voordelig kan zijn op de kasseien.

Van Aert vindt verbod Gravaa jammer

De UCI verbood de technologie echter omdat die na een faillissement van het bedrijf niet meer commercieel beschikbaar zou zijn. "Jammer", zei Van Aert er eerlijk over bij Sporza. "Het is een prachtige innovatie waar we als ploeg veel hebben in geïnvesteerd."

"Maar het is iets wat ik niet in de hand heb, dus ik heb me er niet door laten afleiden." Van Aert heeft geprobeerd om wel de juiste keuzes te maken met het materiaal dat hij wel mag gebruiken.

Wanneer is Van Aert tevreden in Parijs-Roubaix?

Van Aert verwacht dat de koers opnieuw vroeg zal openbreken, al voor het Bos van Wallers. "Wanneer ik uiteindelijk tevreden ben? Dat hangt van de wedstrijd af. Maar ik ga op zijn minst voor het podium", besloot Van Aert nog.