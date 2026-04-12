Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

Johan Bruyneel spreekt zich publiekelijk uit over wie volgens hem Parijs-Roubaix gaat winnen. Mathieu van der Poel maakt volgens hem het meeste kans, maar zelfs hij heeft in het voor hem beste scenario geen zekerheid.

In THEMOVE+ komt Bruyneel met zijn voorspelling voor de Helleklassieker op de proppen. "Het makkelijke is om te zeggen dat Pogacar wint, wat iedereen zal doen. Daarom zeg ik dat Mathieu van der Poel wint. Hij is Mister Parijs-Roubaix. Ik vind hem veruit de meest begaafde renner op kasseien." In de geschiedenis zijn er weinig betere kasseirenners te vinden.

"Parijs-Roubaix is die ene koers waarin het absolute vermogen primeert op het vermogen per gewicht. Ik denk dat Van der Poel er vier op een rij van maakt. Dat zou uniek zijn. Het maakt hem nog niet alleen recordhouder. Tom Boonen en Roger De Vlaeminck hebben allebei vier keer gewonnen. Ik denk dat Van der Poel hen zal vervoegen", aldus Bruyneel.

Logisch als Van der Poel een sprint zou winnen

De oud-ploegleider denkt vervolgens ook na over welke scenario's zich zouden kunnen afspelen. "Het beste voor Pogacar is dat het man tegen man is en de koers vroeg openbreekt. Na een zware koers van 260 kilometer kun je niet zomaar zeggen wie een sprint met twee gaat winnen. Het meest logische zou zijn dat Van der Poel de sprint wint."

Pogacar zal hem immers proberen te lossen en daar kruipt energie in. "Maar wat als hij dat niet doet, en hij houdt nog wat over voor de sprint? Van der Poel gaat altijd meewerken op het vlakke." Toch ziet Bruyneel een nadeel voor Pogacar. "Voor hem moet het een snelle koers worden, maar het zal een trage en lange koers worden vanwege de wind."

Geen zekerheden voor Van der Poel en Pogacar

Kortom: Van der Poel en Pogacar zullen nooit helemaal op hun gemak zijn. Dat zet de deur open voor een verrassing, maar de recente geschiedenis zegt iets anders. Voor de Van der Poel-hegemonie hadden we winnaars als Van Baarle en Colbrelli. De laatste totale verrassing dateert van 2016, met Hayman.