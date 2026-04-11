Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

Heeft Wout van Aert het in zich om een grote motivator te zijn? Hij moet voor de koers zijn ploegmaats ook opnaaien om voor het uiterste te gaan voor hem. Mogelijk heeft hij ook een aandeel in een knappe prestatie van een Belgische tennisster.

Hanne Vandewinkel is een superfan van Wout van Aert en sprak onlangs nog uit dat ze het voor hem helemaal ziet goedkomen in Parijs-Roubaix. Het is geen geheim meer dat ze een grote supporter van hem is. "Iedereen weet dat tegenwoordig", zegt ze in een video van Team Belgium. Bij een ontmoeting met Wout was ze lichtjes 'starstruck'.

De tennisrevelatie mocht zich wel aan een videoboodschap van Van Aert verwachten. "Hey, dag Hanne. Ik hoop dat je mij goed kunt horen", zegt Van Aert terwijl hij op de fiets aan het trainen is. "Ik wil u een superdikke proficiat wensen met uw top 100-plek in de ranking", is Van Aert onder de indruk van haar opmars. "Amai, chapeau!"

Van Aert bedankt fan Vandewinkel

De renner van Visma-Lease a Bike is zich er ook van bewust dat Vandewinkel hem een warm hart toedraagt. "Ik vind het natuurlijk heel leuk dat je zo'n grote fan bent van mij. Bedankt daarvoor. Met Parijs-Roubaix komt er nog één grote koers aan. Ik kijk er wel enorm naar uit, maar ik wil ook u veel succes toewensen met uw wedstrijd in Amerika."

Daar moeten we Van Aert even corrigeren: het is niet in Amerika maar tegen Amerika. In de Billie Jean King Cup (een landentoernooi) moest Vandewinkel spelen tegen de Amerikaanse toptalent Jovic, de huidige nummer 16 van de wereld. "Blijf zo doorgaan. Ik zou zeggen: de top 100 hoeft geen eindstation te zijn. Good luck. Ciao."

Tennisster stunt na motivatievideo Van Aert

"Da's fucking cool", lacht Vandewinkel wanneer ze de video van Wout ziet. En jawel, Vandewinkel heeft haar partij gewonnen en dus voor een enorme stunt gezorgd. Waren het de motiverende woorden van Wout die haar naar een hoger niveau tilden? Nu is het nog aan Wout om zelf ook voor een exploot te zorgen.