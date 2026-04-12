Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

Wint Mathieu van der Poel voor de vierde keer op rij Parijs-Roubaix? Vader Adrie vindt dat de kansen met Pogacar in evenwicht zijn, maar ziet met Van Aert en Pedersen ook nog andere uitdagers.

Mathieu van der Poel kan in Parijs-Roubaix geschiedenis schrijven met een vierde overwinning op rij. De Nederlander zou daarmee de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt, Boonen en De Vlaeminck wonnen niet vier keer na elkaar.

Al speelt dat record niet zo bij de familie Van der Poel. Vader Adrie hoopt vooral dat zijn zoon weer veilig over de streep komt in Roubaix en een zo goed mogelijke wedstrijd rijdt.

Parijs-Roubaix als kers op de taart voor Van der Poel?

Daarvoor moet Van der Poel eerst en vooral vooraan zitten en dan ook nog winnen. Het record komt dan wel automatisch. "Ik denk dat hij vooral blij zou zijn met de overwinning en de kers op een super voorjaar", zegt Adrie van der Poel bij VTM Nieuws.

"Het is een lange, moeilijke weg met redelijk wat concurrentie." De grootste uitdager wordt net als in MIlaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen opnieuw wereldkampioen Tadej Pogacar.

Wat zijn de kansen voor Van der Poel in Parijs-Roubaix?

"Vorige week was het 60-40, nu 50-50, en dan komen Van Aert en Pedersen er ook nog eens bij", stelt vader Van der Poel. Hij ziet dan ook vijf of zes renners die aan elkaar gewaagd zijn. Het kan dan ook alle kanten uit voor Adrie van der Poel.