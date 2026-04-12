Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

Wint Mathieu van der Poel voor de vierde keer op rij Parijs-Roubaix? Vader Adrie vindt dat de kansen met Pogacar in evenwicht zijn, maar ziet met Van Aert en Pedersen ook nog andere uitdagers.

Mathieu van der Poel kan in Parijs-Roubaix geschiedenis schrijven met een vierde overwinning op rij. De Nederlander zou daarmee de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt, Boonen en De Vlaeminck wonnen niet vier keer na elkaar. 

Al speelt dat record niet zo bij de familie Van der Poel. Vader Adrie hoopt vooral dat zijn zoon weer veilig over de streep komt in Roubaix en een zo goed mogelijke wedstrijd rijdt. 

Parijs-Roubaix als kers op de taart voor Van der Poel?

Daarvoor moet Van der Poel eerst en vooral vooraan zitten en dan ook nog winnen. Het record komt dan wel automatisch. "Ik denk dat hij vooral blij zou zijn met de overwinning en de kers op een super voorjaar", zegt Adrie van der Poel bij VTM Nieuws. 

"Het is een lange, moeilijke weg met redelijk wat concurrentie." De grootste uitdager wordt net als in MIlaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen opnieuw wereldkampioen Tadej Pogacar

Wat zijn de kansen voor Van der Poel in Parijs-Roubaix?

Lees ook... 🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert
"Vorige week was het 60-40, nu 50-50, en dan komen Van Aert en Pedersen er ook nog eens bij", stelt vader Van der Poel. Hij ziet dan ook vijf of zes renners die aan elkaar gewaagd zijn. Het kan dan ook alle kanten uit voor Adrie van der Poel. 

Meer nieuws

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

17:15
Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

14:00
🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

16:30
Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

21:30
"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

11:00
Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

16:50
🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

14:30
Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

07:00
🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

15:00
Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

08:01
Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

16:00
De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

10:00
Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

13:30
Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

13:00
Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

12:30
Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

20:00
Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

11/04
"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

09:00
Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

08:30
Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

07:40
Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

11/04
Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

11/04
Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

18:00
Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts Interview

Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts

20:30
Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

19:00
Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

11/04
Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

18:07
Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

11/04
"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

11/04
Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

11/04
"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

11/04
Geen vijfde monument op rij? De Wolf legt groot gebrek voor Pogacar bloot in Parijs-Roubaix

Geen vijfde monument op rij? De Wolf legt groot gebrek voor Pogacar bloot in Parijs-Roubaix

11/04
🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

11/04
Roodhooft ziet gelijkenissen met... een paard: Van der Poel onthult zijn geheim op kasseien

Roodhooft ziet gelijkenissen met... een paard: Van der Poel onthult zijn geheim op kasseien

11/04
Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

11/04
Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

11/04

Meer nieuws

