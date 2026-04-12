"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

Wie schrijft straks geschiedenis in Parijs-Roubaix, Tadej Pogacar of Mathieu van der Poel? Patrick Lefevere kijkt alvast uit naar het duel dat volgens hem zal duren tot op de piste.

Mathieu van der Poel kan Parijs-Roubaix als eerste ooit voor de vierde keer op rij winnen, Tadej Pogacar kan dan weer als eerste ooit de vijf monumenten op rij winnen. Ze hebben een afspraak met de geschiedenis.

Lefevere voorspelt sprint op de piste van Roubaix

Patrick Lefevere ziet ook niemand anders dan Pogacar of Van der Poel Parijs-Roubaix winnen. Zonder pech draaien Pogacar en Van der Poel volgens Lefevere de piste op en zullen ze sprinten voor de zege.

"Ik schuif dan op naar de punt van mijn stoel, want die sprint wil ik gezien hebben. Twee renners zonder piste-ervaring tegen elkaar", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Want er komt vooral veel tactiek bij kijken.

Pogacar en Van der Poel raken niet van elkaar af

Dat ze zullen sprinten voor de zege, heeft volgens Lefevere vooral met het parcours te maken. Hij ziet niet in waar Van der Poel de wereldkampioen zal kunnen lossen, maar is dat ook omgekeerd het geval.

Op de kasseien is Van der Poel dan wel licht in het voordeel, maar vorig jaar verloor Pogacar alleen omdat hij uit een bocht vloog. Omdat hij te snel reed, niet te traag. En nu heeft Pogacar ook meer ervaring met het parcours.