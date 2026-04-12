🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

Foto: © photonews

Jasper Stuyven heeft zijn sterke voorjaar bekroond met een podiumplaats in Parijs-Roubaix. Hij reed weg uit een achtervolgende groep met Van der Poel en Pedersen en werd derde na Van Aert en Pogacar.

Na zijn zevende plaats in Milaan-Sanremo en derde plaats in de Ronde van Vlaanderen is Jasper Stuyven derde geworden in Parijs-Roubaix. Een sterk voorjaar kreeg zo een mooie apotheose voor de kopman van Soudal Quick-Step. 

Stuyven had geluk met lekke band Pogacar

"Ik ben heel trots op deze podiumplaats. Ik ben er altijd heel dichtbij geweest en met de supertalenten werd het alleen maar moeilijker om dat te bereiken. Ik stond er de voorbije weken en bleef geloven dat een podiumplaats mogelijk was", zei hij achteraf bij Cycling Pro Net. 

Onderweg werd het Stuyven wel lastig gemaakt door wereldkampioen Pogacar, die op de kasseien op kop bleef beuken. "Die tweede lekke band van Pogacar heeft me wel gered. Hij was me op de limiet aan het zetten", gaf Stuyven toe. 

"Ik had een beetje een déjà vu naar Glasgow (het WK in 2023, nvdr), toen ik op 60 km van de streep ook niet meer wist hoe ik nog zou finishen. Ik dacht dat ik tegen een muur zou rijden op elke kasseistrook, maar iedereen werd moe."

"Ik had betere en slechtere momenten op de kasseien, uit de volgwagen bleven ze me zeggen dat ik er moest in blijven geloven." Stuyven viel aan in de laatste twee kilometer en hield nog net stand op streep. 

"Op het moment dat ik aanviel en me moest neerzetten, heb ik bijna spijt, want de benen deden echt pijn. Maar ik wilde blijven doorgaan om die podiumplaats vast te houden."

Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

