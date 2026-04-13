Sergeant velt opmerkelijk oordeel over Philipsen en geeft ook een pluim aan Van der Poel

Voor Alpecin-Premier Tech werd het Bos van Wallers een nachtmerrie waar al hun kopmannen werden uitgeschakeld. Marc Sergeant is echter mild en vindt niet dat grote fouten zijn gemaakt.

Mathieu van der Poel stond plots in de graskant in het Bos van Wallers met een lekke band. Hij riep om hulp, maar de volgwagen van Alpecin-Premier Tech was niet in de buurt. Jasper Philipsen zag zijn kopman staan en sprong van zijn fiets.

Van der Poel nam de fiets van Philipsen, maar raakte niet ingeklikt in de prototype pedalen op de fiets. Onder meer José De Cauwer was streng voor het feit dat Van der Poel en Philipsen met andere pedalen reden.

Sergeant zag blinde paniek bij Philipsen

Marc Sergeant is milder, want er waren weinig scenario's waarin Philipsen zijn fiets zou moeten afgeven aan Van der Poel. De Nederlander is ook acht centimeter groter dan Philipsen. "Dit bedenk je niet, ook niet in de volgwagen", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Philipsen had uiteraard moeten weten dat Van der Poel niet op zijn fiets kon rijden, maar Sergeant wijst het toe aan blinde paniek bij de nummer twee van 2023 en 2024. "Fout, maar begrijpelijk."

Pluim voor Del Grosso en Van der Poel

Del Grosso bewaarde wel de kalmte en wisselde zijn voorwiel met dat van Van der Poel. Zo kon Van der Poel toch verder, ook al reed hij even later opnieuw lek. Daardoor kwam hij met een achterstand van ruim twee minuten het Bos van Wallers uit.



Uiteindelijk strandde Van der Poel op amper veertien seconden van winst en Sergeant geeft hem dan ook een stevige pluim. "Want dat moet je Van der Poel wel nageven: knap hoe hij erin is blijven geloven."