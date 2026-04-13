Soudal Quick-Step heeft knoop doorgehakt over Tim Merlier na Parijs-Roubaix

Soudal Quick-Step heeft knoop doorgehakt over Tim Merlier na Parijs-Roubaix
Tim Merlier komt woensdag aan de start van de Ronde van Limburg. Na Parijs-Roubaix hakte Soudal Quick-Step de knoop door om Merlier een derde keer in een week tijd te laten koersen.

Na zijn zege in de Scheldeprijs besliste Soudal Quick-Step om Tim Merlier ook aan de start te brengen in Parijs-Roubaix. De voormalige Europese kampioen reed vooral in de achtergrond en werd uiteindelijk 45ste. 

Na zijn moeizame winter waarin hij amper tot niet kon trainen was dat voor Merlier wel een goed resultaat. Soudal Quick-Step heeft dan ook beslist om hem woensdag aan de start te brengen van de Ronde van Limburg. 

Scoort Merlier ook in Ronde van Limburg?

"Een groot deel van het parcours van de Ronde van Limburg loopt over dezelfde wegen als waar Tim Merlier in 2024 zijn Europese titel behaalde, hoewel de finale nu naar Tongeren is verplaatst", zegt ploegleider Kevin Hulsmans in de vooruitblik van The Wolfpack. 

"De koers kent een aantal lastige stukken, met korte klimmetjes en kasseien, maar ook de wind in de laatste ronden zou een doorslaggevende rol kunnen spelen", gaat Hulsmans verder. 

Selectie Soudal Quick-Step voor Ronde van Limburg

Merlier kan zijn tweede koers in een week winnen en krijgt de steun van Yves Lampaert, Fabio Van Den Bossche, Bert Van Lerberghe, Ceriel Desal, Joeri Schaper en Mathijs Van Strijthem. 

"Merlier is kopman binnen de ploeg en kan opnieuw rekenen op een solide team, dat hem woensdag steunt en hem kan helpen strijden voor een goed resultaat."

