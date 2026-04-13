"Toen had hij het losgelaten": Bakelants weet wat kantelpunt was voor Van Aert

Wout van Aert heeft eindelijk zijn zege in Parijs-Roubaix te pakken. Jan Bakelants kent Van Aert goed en ziet zijn zege in de slotrit van de Tour vorig jaar als kantelpunt voor zijn uitstekende voorjaar.

Acht jaar na zijn debuut in 2018 en na een tweede plaats in 2022 en een derde plaats in 2023 was het eindelijk prijs voor Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Hij klopte ook nog eens wereldkampioen Tadej Pogacar.

In Dwars door Vlaanderen was het opnieuw misgelopen in de laatste rechte lijn, maar in Parijs-Roubaix klopte alles. Ondanks twee lekke banden kwam Van Aert voor het eerst op de piste in Roubaix met de kans om te winnen.

Kantelpunt Van Aert in de Tour?

Van Aert maakte het ook af, zijn eerste overwinning in meer dan zeven maanden. De laatste keer dat hij mocht juichen was op de Champs-Elysées in de slotrit van de Tour. Toen loste Van Aert op Montmartre ook Pogacar.

Volgens Jan Bakelants is dat een kantelpunt geweest voor Van Aert. "In die Tour gaf hij me soms het gevoel dat hij het wat had losgelaten, dat hij zich had neergelegd bij het feit dat hij niet meer het niveau haalde van mannen als Pogacar en Van der Poel", zegt hij bij HLN.

Eindelijk prijs in Parijs-Roubaix voor Van Aert

Die zege heeft Van Aert het gevoel gegeven dat hij nog het nog altijd kan en heeft hem ook gemotiveerd om deze winter hard te werken en alles uit de kast te halen. En Van Aert reed ook een uitstekend voorjaar, maar de beloning ontbrak nog.



Tiende in de Strade Bianche, derde in Milaan-Sanremo en vierde in de Ronde van Vlaanderen, het gaf Van Aert het vertrouwen dat hij goed was. In Parijs-Roubaix kwam alles dan samen voor Van Aert en boekte hij zijn langverwachte triomf.