Kostte niet alleen pech hem de zege? Ex-prof zag Van der Poel stevig in de fout gaan

Mathieu van der Poel kende veel pech in het Bos van Wallers. Ex-renner Laurens ten Dam zag Van der Poel echter ook in de fout gaan omdat hij nadien niet meer geloofde in de zege in Parijs-Roubaix.

Geen vierde opeenvolgende zege voor Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix, hij kende veel pech. Philipsen gaf zijn fiets aan Van der Poel af, maar daar kon de Nederlander niet op rijden door andere pedalen. 

Van der Poel moest op zijn stappen terugkeren naar zijn eigen fiets. En daar ging de drievoudige winnaar volgens ex-prof Lauren ten Dam in de fout. "Hij heeft er nooit echt in geloofd", zei hij bij Live Slow Ride Fast.

Van der Poel geloofde niet meer in zege in Parijs-Roubaix

"Hij wandelde naar zijn fiets. Loop toch even terug naar die fiets, want daar stond Del Grosso al een wiel in te knallen." Van der Poel kon weer verder, maar stond even later weer lek. Na een nieuwe fietswissel kon Van der Poel aan de achtervolging beginnen. 

"Hij kwam van twee minuten tot twintig seconden. Die twintig seconden kunnen echt het verschil zijn tussen er wel in geloven of er niet in geloven", stelde Ten Dam. De aanval van Van Aert op 55 km van de streep verhinderde echter ook dat Van der Poel terug kwam. 

Van Aert nekte Van der Poel met aanval

"Hij koos een fantastisch moment, want Van der Poel sluit eigenlijk vlak daarna aan bij het resterende van die kopgroep." Van Aert en Pogacar zag Van der Poel als enigen niet meer terug, Stuyven kaapte in het slot nog plaats drie weg. 

🎥 "Wie dit toeliet...": UAE kreeg opnieuw privilege om Pogacar te helpen in Parijs-Roubaix

21:30
Del Grosso moet iets toegeven over voorwiel dat hij gaf aan Van der Poel in Parijs-Roubaix

Derde plaats in Parijs-Roubaix: CEO Foré doet boekje open over impact van Stuyven

Van Aert schenkt bloemen aan ouders Michael Goolaerts en stuurde om 4u15 nog een berichtje

Geprofiteerd van lekke band Pogacar: UAE-renner sneert naar ploegen Van Aert en Van der Poel

Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix

📷 Van der Poel spoelt teleurstelling van Parijs-Roubaix op zijn manier door

Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire opgepakt door de Spaanse politie

Wel Brabantse Pijl, maar Lotte Kopecky heeft andere plannen tijdens Amstel Gold Race

Sergeant velt opmerkelijk oordeel over Philipsen en geeft ook een pluim aan Van der Poel

Van Aert drukte stevig door bij Visma-Lease a Bike, Zonneveld zag in Parijs-Roubaix waarom

Soudal Quick-Step heeft knoop doorgehakt over Tim Merlier na Parijs-Roubaix

"Toen had hij het losgelaten": Bakelants weet wat kantelpunt was voor Van Aert

Eén moment was allesbepalend: Van Aert verklapt zijn winnende tactiek tegen Pogacar

Is de maat vol? Tadej Pogacar doet verrassende uitspraak over Parijs-Roubaix

🎥 Net als in 2023 in tranen: Van Hooydonck zegt wat zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo speciaal maakt

José De Cauwer is vernietigend voor Alpecin-Premier Tech na flaters met materiaal in Parijs-Roubaix

Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint

🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

