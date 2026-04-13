Kostte niet alleen pech hem de zege? Ex-prof zag Van der Poel stevig in de fout gaan

Mathieu van der Poel kende veel pech in het Bos van Wallers. Ex-renner Laurens ten Dam zag Van der Poel echter ook in de fout gaan omdat hij nadien niet meer geloofde in de zege in Parijs-Roubaix.

Geen vierde opeenvolgende zege voor Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix, hij kende veel pech. Philipsen gaf zijn fiets aan Van der Poel af, maar daar kon de Nederlander niet op rijden door andere pedalen.

Van der Poel moest op zijn stappen terugkeren naar zijn eigen fiets. En daar ging de drievoudige winnaar volgens ex-prof Lauren ten Dam in de fout. "Hij heeft er nooit echt in geloofd", zei hij bij Live Slow Ride Fast.

Van der Poel geloofde niet meer in zege in Parijs-Roubaix

"Hij wandelde naar zijn fiets. Loop toch even terug naar die fiets, want daar stond Del Grosso al een wiel in te knallen." Van der Poel kon weer verder, maar stond even later weer lek. Na een nieuwe fietswissel kon Van der Poel aan de achtervolging beginnen.

"Hij kwam van twee minuten tot twintig seconden. Die twintig seconden kunnen echt het verschil zijn tussen er wel in geloven of er niet in geloven", stelde Ten Dam. De aanval van Van Aert op 55 km van de streep verhinderde echter ook dat Van der Poel terug kwam.

Van Aert nekte Van der Poel met aanval

"Hij koos een fantastisch moment, want Van der Poel sluit eigenlijk vlak daarna aan bij het resterende van die kopgroep." Van Aert en Pogacar zag Van der Poel als enigen niet meer terug, Stuyven kaapte in het slot nog plaats drie weg.