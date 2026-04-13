Derde plaats in Parijs-Roubaix: CEO Foré doet boekje open over impact van Stuyven

De transfer van Jasper Stuyven naar Soudal Quick-Step was zeker een schot in de roos. CEO Jurgen Foré zag ook hoe Stuyven al snel na zijn overstap iedereen op sleeptouw nam bij The Wolfpack.

Door ziekte miste Jasper Stuyven nog het openingsweekend, maar na Parijs-Nice zette hij mooie resultaten neer in klassiekers. Stuyven werd zevende in Milaan-Sanremo, tiende in In Flanders Fields en zesde in de Ronde van Vlaanderen.

Stuyven bekroond voorjaar met podiumplaats in Roubaix

Zijn voorjaar bekroonde Stuyven met een derde plaats in Parijs-Roubaix, na zijn zege in Milaan-Sanremo in 2021 pas zijn tweede podiumplaats in een monument. En dus ook een eerste podium in een kasseimonument.

Die resultaten in de klassiekers, daarvoor is Stuyven ook naar Soudal Quick-Step gehaald. The Wolfpack nam wil scoren in de eendagskoersen, omdat het zijn sponsors geen podium in een grote ronde kan beloven.

Transfer van Stuyven schot in de roos

Stuyven werd voor die eendagskoersen deze winter binnengehaald na twaalf jaar bij Lidl-Trek. En bij die overstap was wel wat stress gemoeid. "Het klopt dat Jasper zenuwen had toen hij bij ons begon", zegt CEO Jurgen Foré bij Het Nieuwsblad.



Al snel was Stuyven onder de indruk van de manier van werken. "Hij pushte het team en de werking al snel ook zélf op een goede manier vooruit. Jasper pakt alles op een goede manier aan, het is echt een plezier om met hem te werken."