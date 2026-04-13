Van Aert drukte stevig door bij Visma-Lease a Bike, Zonneveld zag in Parijs-Roubaix waarom

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert had na het Bos van Wallers met Christophe Laporte nog één ploegmaat bij zich. De Fransman deed het uitstekend en dat heeft wellicht te maken met de wens van Van Aert om hem langer bij de ploeg te houden.

Na Dwars door Vlaanderen kreeg Christophe Laporte nog kritiek omdat hij te veel bezig zou zijn geweest met zijn eigen sprint in plaats van op het wiel van Ganna te springen om de solo van Van Aert te beschermen. 

Laporte deed uitstekend werk voor Van Aert

In Parijs-Roubaix was Laporte wel een uitstekende ploegmaat. Na het Bos van Wallers deed hij stevige kopbeurten, toen Van Aert op 70 km van de streep was lek gereden deed Laporte op de kasseistrook van Sars-et-Rosières het tempo zakken. 

Laporte beschermde ook de vlucht van Van Aert en Pogacar in de groep met Van der Poel. "Als een Stuyven of Bissegger niet inpikte, dan deed Laporte het", stelt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. 

"Hij kwam op kop en de snelheid zakte van 48 km/u naar 43 km/u. Dat kostte zoveel tijd. Het was echt vakwerk wat hij deed, want soms storen renners ook als het wel goed loopt. Dat is not done. Maar dat deed Laporte niet."

Van Aert wil Laporte langer bij Visma-Lease a Bike

Dat Laporte een uitstekende ploegmaat was voor Van Aert, kan het gevolg zijn van zijn nakende contractverlenging. Volgens HLN zou Van Aert daarop hebben aangedrongen bij CEO Richard Plugge. 

Van Aert zag dit seizoen Benoot vertrekken, hij wil niet nog een sterke ploegmaat zien vertrekken. Groupama-FDJ en Red Bull Bora-hansgrohe zouden interesse getoond hebben, maar Laporte zou al beslist hebben om te blijven. In Parijs-Roubaix werd zijn belang voor Van Aert nog eens duidelijk. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Christophe Laporte

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Florian Vermeersch Jasper Stuyven Patrick Lefevere Remco Evenepoel Jan Bakelants Lotte Kopecky Johan Bruyneel Marc Sergeant Pello Bilbao Lopez De Armentia Kevin Hulsmans Emiel Verstrynge Tim Merlier Christophe Laporte Dries De Bondt Mikkel Bjerg Edoardo Affini

Nieuwste reacties

Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved