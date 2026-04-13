Van Aert drukte stevig door bij Visma-Lease a Bike, Zonneveld zag in Parijs-Roubaix waarom

Wout van Aert had na het Bos van Wallers met Christophe Laporte nog één ploegmaat bij zich. De Fransman deed het uitstekend en dat heeft wellicht te maken met de wens van Van Aert om hem langer bij de ploeg te houden.

Na Dwars door Vlaanderen kreeg Christophe Laporte nog kritiek omdat hij te veel bezig zou zijn geweest met zijn eigen sprint in plaats van op het wiel van Ganna te springen om de solo van Van Aert te beschermen.

Laporte deed uitstekend werk voor Van Aert

In Parijs-Roubaix was Laporte wel een uitstekende ploegmaat. Na het Bos van Wallers deed hij stevige kopbeurten, toen Van Aert op 70 km van de streep was lek gereden deed Laporte op de kasseistrook van Sars-et-Rosières het tempo zakken.

Laporte beschermde ook de vlucht van Van Aert en Pogacar in de groep met Van der Poel. "Als een Stuyven of Bissegger niet inpikte, dan deed Laporte het", stelt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

"Hij kwam op kop en de snelheid zakte van 48 km/u naar 43 km/u. Dat kostte zoveel tijd. Het was echt vakwerk wat hij deed, want soms storen renners ook als het wel goed loopt. Dat is not done. Maar dat deed Laporte niet."

Van Aert wil Laporte langer bij Visma-Lease a Bike

Dat Laporte een uitstekende ploegmaat was voor Van Aert, kan het gevolg zijn van zijn nakende contractverlenging. Volgens HLN zou Van Aert daarop hebben aangedrongen bij CEO Richard Plugge.



Van Aert zag dit seizoen Benoot vertrekken, hij wil niet nog een sterke ploegmaat zien vertrekken. Groupama-FDJ en Red Bull Bora-hansgrohe zouden interesse getoond hebben, maar Laporte zou al beslist hebben om te blijven. In Parijs-Roubaix werd zijn belang voor Van Aert nog eens duidelijk.