Geprofiteerd van lekke band Pogacar: UAE-renner sneert naar ploegen Van Aert en Van der Poel

Geprofiteerd van lekke band Pogacar: UAE-renner sneert naar ploegen Van Aert en Van der Poel
Tadej Pogacar reed lek op 120 kilometer van de streep, de wereldkampioen moest ruim twintig kilometer achtervolgen om terug te keren. Ploegmaat Mikkel Bjerg is scherp voor onder meer Alpecin-Premier Tech en Visma-Lease a Bike.

Het duurde lang voor UAE Team Emirates-XRG zich liet uitzakken naar hun kopman Tadej Pogacar om hem terug te brengen na zijn eerste lekke band. Ook Mikkel Bjerg begreep de situatie niet meteen. 

Concurrentie wilde profiteren van lekke band Pogacar

"Ik sprak met Nils (Politt, nvdr), want ik kon niemand bereiken met mijn radio. Het was allemaal een beetje chaotisch." De concurrenten van Pogacar en UAE hadden wel snel door dat Pogacar achterop was geraakt. 

"Als Visma-Lease a Bike en Alpecin-Premier Tech gingen meteen op kop gaan rijden toen Tadej een lekke band had, is dat nogal klein", sneerde Bjerg bij TV2. "Binnen de seconde staken ze me voorbij toen ik op kop reed."

Bjerg begrijpt reactie Visma en Alpecin ook

"Maar het kan ook zijn dat ik gewoon een slechte verliezer ben", stelde Bjerg. De Deen begreep ook wel dat het voor de ploegen van Van Aert en Van der Poel een mogelijkheid was om Pogacar uit te schakelen. 

"Het was een goede situatie voor hen, want er was een breuk in het peloton. Het is gewoon jammer, want ik haat verliezen. Ik ben blij dat Tadej nog tweede is geworden, al was het niet waarvoor we gekomen waren. 

