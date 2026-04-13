Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix

Opnieuw een tweede plaats voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix. Bij UAE Team Emirates-XRG konden ze zich daar echter bij neerleggen en was ploegbaas Mauro Gianetti vol lof over Wout van Aert.

Voor het tweede jaar op rij tweede in Parijs-Roubaix. Wereldkampioen Tadej Pogacar kwam al veel dichter dan vorig jaar, maar botste in de sprint op een sterkere en misschien wel frissere Wout van Aert.

Of stond Pogacar opnieuw lek, zoals ploegmaat Antonio Morgado beweerde? Bij UAE Team Emirates-XRG erkennen ze dat Van Aert wellicht iets frisser was in de finale, omdat Pogacar onder meer Van der Poel moest afhouden.

Toch was ploegbaas Mauro Gianetti vol lof over Wout van Aert. "We zijn niet teleurgesteld met een tweede plek achter een grote kampioen als Van Aert", zei hij In de Leiderstrui. Ook bij UAE zagen ze Van Aert de afgelopen weken groeien.

In Milaan-Sanremo werd hij na de valpartij en pech nog derde, in de Ronde van Vlaanderen botste hij vooral op een sterkere Pogacar en Van der Poel. In Parijs-Roubaix zag Gianetti een ongelofelijk sterke Van Aert op het vlakke.

"We hadden liever zelf gewonnen, maar ik ben blij voor hem, want hij verdient dit. We hebben hem gefeliciteerd, want hij is een heel goed mens en een geweldige renner. Hij oefent deze sport uit met zoveel flair en imago", stelde Gianetti nog.