Del Grosso moet iets toegeven over voorwiel dat hij gaf aan Van der Poel in Parijs-Roubaix

Tibor Del Grosso bewaarde de kalmte in het Bos van Wallers en gaf zijn voorwiel aan Mathieu van der Poel. Al wist de jonge Nederlander eigenlijk toen al dat Van der Poel er niet lang mee zou kunnen verder rijden.

Mathieu van der Poel wandelde kalm terug naar zijn eigen fiets toen hij Jasper Philipsen zijn fiets had teruggegeven. Philipsen reed met een prototype van nieuwe pedalen, Van der Poel kon daar niet mee inklikken.

Del Grosso verwisselde snel voorwielen

Toen Van der Poel weer bij zijn eigen fiets aankwam, stond Tibor Del Grosso daar al. De debutant in Parijs-Roubaix stond achteraan lek en was lucide genoeg om zijn voorwiel te wisselen met dat van Van der Poel.

"Dat ik het wiel snel wisselde? Goh, ik mag hopen dat de meesten dat wel kunnen", zei Del Grosso bij HLN. Maar de jonge Nederlander wist ook dat zijn voorwiel het eigenlijk niet meer deugde.

Voorwiel van Del Grosso was ook al beschadigd

"Toen ik mijn voorwiel eruit aan het halen was, zag ik al dat de velg wat gescheurd was door eerdere schokken", gaf Del Grosso toe. Hij hoopte dat het voorwiel zou standhouden, maar dat was niet het geval.

Het voorwiel begaf het enkele honderden meters verder en Van der Poel stond opnieuw stil. De volgwagen van Alpecin-Premier Tech was er toen wel snel en hij kreeg een nieuwe fiets, maar Van der Poel had ondertussen meer dan twee minuten achterstand.



Die zou hij nooit meer helemaal goedmaken, maar Van der Poel strandde wel op vijftien seconden van Van Aert en Pogacar. Van der Poel had duidelijk superbenen, maar moest tevreden zijn met plaats vier.