Van Aert schenkt bloemen aan ouders Michael Goolaerts en stuurde om 4u15 nog een berichtje

Wout van Aert droeg zijn zege in Parijs-Roubaix op aan Michael Goolaerts. De bloemen die Van Aert kreeg op het podium zijn een dag na zijn zege bij de ouders van Goolaerts terechtgekomen.

Het eerste wat Wout van Aert deed toen hij winnend over de streep kwam van Parijs-Roubaix was naar de hemel wijzen, om zijn in 2018 overleden ploegmaat Michael Goolaerts te eren. Zijn eerste woorden waren voor de familie Goolaerts.

Bloemen van Parijs-Roubaix overhandigd aan ouders Michael Goolaerts

Van Aert had Staf en Marianne Goolaerts beloofd om hen ooit de winnende bloemen van Parijs-Roubaix te kunnen schenken. Acht jaar later kon Van Aert zijn belofte eindelijk inlossen.

De bloemen werden maandag overhandigd door Jef Van den Bosch, de manager van Van Aert. "Ik zie dit als een overwinning voor 'onze Michael'. Wout heeft zich met het boeket aan zijn woord gehouden", zegt Marianne bij Sporza.

Van Aert stuurde 's nachts een berichtje

Staf Goolaerts had Van Aert na zijn zege in Parijs-Roubaix een berichtje gestuurd, maar door de hectiek en euforie van de overwinning kwam er niet meteen een antwoord. Dat kwam er dan toch plots om 4u15 's nachts.

"Ik werd wakker en zag het plots: 'Ik kan niet slapen, Staf. Er is te veel gebeurd vandaag. Maar de bloemen zijn onderweg met Jef. Wij vertrekken straks op verlof", vertelt Staf wat er in het bericht van Van Aert stond.