Wel Brabantse Pijl, maar Lotte Kopecky heeft andere plannen tijdens Amstel Gold Race

Lotte Kopecky komt deze week dan toch nog in actie. Vrijdag staat ze aan de start van de Brabantse Pijl, zondag rijdt ze niet de Amstel Gold Race. Kopecky zal dit weekend wel koersen op de Gentse wielerpiste.

Deze week stonden er normaal geen koersen op het programma van Lotte Kopecky, ze zou pas volgende week zondag opnieuw in actie komen in Luik-Bastenaken-Luik. Maar Kopecky komt toch nog in actie. 

Eerste keer Brabantse Pijl sinds 2020 voor Kopecky

SD Worx-Protime heeft bij Het Nieuwsblad bevestigd dat Kopecky vrijdag aan de start komt van de Brabantse Pijl. Voor Kopecky wordt het nog maar haar derde deelname, in 2020 stond ze voor het laatst aan de start. 

Kopecky zal het in de Brabantse Pijl onder meer moeten opnemen tegen wereldkampioene Magdeleine Vallières, Fleur Moors, Justine Ghekiere en Roubaix-winnares Franziska Koch. 

Kopecky in actie op de baan in Gent

Zondag in de Amstel Gold Race zal Kopecky zeker niet in actie komen. In Gent neemt Kopecky namelijk deel aan de International Belgian Track Meeting. Ook Chiara Consonni en Elisa Balsamo komen er aan de start. 

Kopecky zal aan twee disciplines deelnemen, het omnium en de afvallingskoers. In die laatste discipline werd Kopecky al vier keer Europees kampioene, in het omnium pakte ze op het EK en WK in 2023 brons. 

