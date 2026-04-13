Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire opgepakt door de Spaanse politie

Foto: © photonews

Voormalig renner Oscar Freire (50) zou door de Spaanse opgepakt zijn na een klacht van zijn vrouw. De Spanjaard zou verdacht worden van huiselijk geweld en intimidatie.

Verschillende Spaanse media, onder meer EFE en Europa Press, meldden dat voormalig renner Oscar Freire zondag is opgepakt in zijn geboorteplaats Torrelavega na een ruzie met zijn vrouw in een kerk. 

Freire en zijn vrouw Laura Cobo, die aan het scheiden zijn, waren samen aanwezig bij een kerkdienst. Daar zou een ruzie zijn ontstaan, waarbij Freire haar stevig bij de arm zou hebben gegrepen. Cobo vluchtte weg en stapte naar de politie. 

Freire opgepakt na ruzie met in kerk

Daar diende ze klacht in voor huishoudelijk geweld en Freire werd door de Spaanse politie opgepakt. Het is niet de eerste keer dat de politie moest tussenkomen, sinds 2023 waren er al verschillende incidenten. 

Freire zou zijn vrouw ook lastig vallen, na de ruzie in de kerk zou hij haar volgens het politierapport dertien keer hebben gebeld. De vrouw beweert ook dat Freire microfoons en gps-trackers in haar auto heeft geplaatst.

Vermist na ruzie


Begin 2025 werd Freire nog als vermist opgegeven nadat hij zonder zijn persoonlijke items thuis was weggegaan, zijn auto werd na een zoekactie zonder Freire aangetroffen. Een dag later dook hij opnieuw op, Freire was vertrokken na een ruzie met zijn vrouw. 

Oscar Freire Gomez

