🎥 "Wie dit toeliet...": UAE kreeg opnieuw privilege om Pogacar te helpen in Parijs-Roubaix

De volgwagen van UAE Team Emirates-XRG stak renners op de kasseien voorbij om zo snel mogelijk bij Tadej Pogacar te geraken. Vorig jaar was er in Parijs-Roubaix ook al een incident met de volgenwagen van de ploeg van de wereldkampioen.

Toen Tadej Pogacar op 120 kilometer van de streep langs de kant van de weg stond met pech, moest hij verder op een fiets van Shimano. De volgwagen van UAE Team Emirates-XRG was niet in de buurt.

Pogacar wilde zo snel mogelijk zijn reservefiets en de volgwagen van UAE stoomde naar voren. Ook op een kasseistrook werden geloste renners voorbijgestoken, Marc Sergeant wist niet wat hij zag.

"Vlakaf gezegd: dat was op het randje. Op de kasseien laat je normaal nooit een volgwagen een peloton passeren. De wedstrijdcommissaris die dit toeliet, mag zich gelukkig prijzen dat er geen ongelukken zijn gebeurd", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgwagen UAE reed Pogacar bijna omver in 2025

Vorig jaar gebeurde ook al iets gelijkaardigs in Parijs-Roubaix. Pogacar wilde iets tegen de krampen, maar de kopgroep waar hij in zat, had slechts een voorsprong van een halve minuut.



Lees ook... Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix ›

Ook toen werd de volgwagen van UAE doorgelaten, ook al mag dat eigenlijk maar vanaf een verschil van een minuut. Pogacar kreeg toen zijn augurkensap tegen de krampen en werd nog bijna omver gereden door zijn eigen volgwagen.