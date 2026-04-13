🎥 "Wie dit toeliet...": UAE kreeg opnieuw privilege om Pogacar te helpen in Parijs-Roubaix

De volgwagen van UAE Team Emirates-XRG stak renners op de kasseien voorbij om zo snel mogelijk bij Tadej Pogacar te geraken. Vorig jaar was er in Parijs-Roubaix ook al een incident met de volgenwagen van de ploeg van de wereldkampioen.

Toen Tadej Pogacar op 120 kilometer van de streep langs de kant van de weg stond met pech, moest hij verder op een fiets van Shimano. De volgwagen van UAE Team Emirates-XRG was niet in de buurt. 

Volgwagen UAE stak renners voorbij op de kasseien

Pogacar wilde zo snel mogelijk zijn reservefiets en de volgwagen van UAE stoomde naar voren. Ook op een kasseistrook werden geloste renners voorbijgestoken, Marc Sergeant wist niet wat hij zag. 

"Vlakaf gezegd: dat was op het randje. Op de kasseien laat je normaal nooit een volgwagen een peloton passeren. De wedstrijdcommissaris die dit toeliet, mag zich gelukkig prijzen dat er geen ongelukken zijn gebeurd", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Volgwagen UAE reed Pogacar bijna omver in 2025

Vorig jaar gebeurde ook al iets gelijkaardigs in Parijs-Roubaix. Pogacar wilde iets tegen de krampen, maar de kopgroep waar hij in zat, had slechts een voorsprong van een halve minuut. 

Lees ook... Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix

Ook toen werd de volgwagen van UAE doorgelaten, ook al mag dat eigenlijk maar vanaf een verschil van een minuut. Pogacar kreeg toen zijn augurkensap tegen de krampen en werd nog bijna omver gereden door zijn eigen volgwagen. 

Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix

Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix

18:30
Derde plaats in Parijs-Roubaix: CEO Foré doet boekje open over impact van Stuyven

Derde plaats in Parijs-Roubaix: CEO Foré doet boekje open over impact van Stuyven

20:30
Is de maat vol? Tadej Pogacar doet verrassende uitspraak over Parijs-Roubaix

Is de maat vol? Tadej Pogacar doet verrassende uitspraak over Parijs-Roubaix

12:00
Kostte niet alleen pech hem de zege? Ex-prof zag Van der Poel stevig in de fout gaan

Kostte niet alleen pech hem de zege? Ex-prof zag Van der Poel stevig in de fout gaan

20:00
Van Aert schenkt bloemen aan ouders Michael Goolaerts en stuurde om 4u15 nog een berichtje

Van Aert schenkt bloemen aan ouders Michael Goolaerts en stuurde om 4u15 nog een berichtje

19:00
Geprofiteerd van lekke band Pogacar: UAE-renner sneert naar ploegen Van Aert en Van der Poel

Geprofiteerd van lekke band Pogacar: UAE-renner sneert naar ploegen Van Aert en Van der Poel

16:00
Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire opgepakt door de Spaanse politie

Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire opgepakt door de Spaanse politie

18:00
Del Grosso moet iets toegeven over voorwiel dat hij gaf aan Van der Poel in Parijs-Roubaix

Del Grosso moet iets toegeven over voorwiel dat hij gaf aan Van der Poel in Parijs-Roubaix

17:00
Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint

Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint

08:30
1
Wel Brabantse Pijl, maar Lotte Kopecky heeft andere plannen tijdens Amstel Gold Race

Wel Brabantse Pijl, maar Lotte Kopecky heeft andere plannen tijdens Amstel Gold Race

16:30
Van Aert drukte stevig door bij Visma-Lease a Bike, Zonneveld zag in Parijs-Roubaix waarom

Van Aert drukte stevig door bij Visma-Lease a Bike, Zonneveld zag in Parijs-Roubaix waarom

15:00
Soudal Quick-Step heeft knoop doorgehakt over Tim Merlier na Parijs-Roubaix

Soudal Quick-Step heeft knoop doorgehakt over Tim Merlier na Parijs-Roubaix

14:00
Sergeant velt opmerkelijk oordeel over Philipsen en geeft ook een pluim aan Van der Poel

Sergeant velt opmerkelijk oordeel over Philipsen en geeft ook een pluim aan Van der Poel

13:30
"Toen had hij het losgelaten": Bakelants weet wat kantelpunt was voor Van Aert

"Toen had hij het losgelaten": Bakelants weet wat kantelpunt was voor Van Aert

13:00
Eén moment was allesbepalend: Van Aert verklapt zijn winnende tactiek tegen Pogacar

Eén moment was allesbepalend: Van Aert verklapt zijn winnende tactiek tegen Pogacar

12:30
🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

07:30
🎥 Net als in 2023 in tranen: Van Hooydonck zegt wat zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo speciaal maakt

🎥 Net als in 2023 in tranen: Van Hooydonck zegt wat zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo speciaal maakt

11:00
📷 Van der Poel spoelt teleurstelling van Parijs-Roubaix op zijn manier door

📷 Van der Poel spoelt teleurstelling van Parijs-Roubaix op zijn manier door

10:00
"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

07:00
José De Cauwer is vernietigend voor Alpecin-Premier Tech na flaters met materiaal in Parijs-Roubaix

José De Cauwer is vernietigend voor Alpecin-Premier Tech na flaters met materiaal in Parijs-Roubaix

09:00
Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

08:00
🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

12/04
Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

12/04
🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

🎥 "Heeft me gered": Stuyven dankt derde plaats in Parijs-Roubaix ook aan Pogacar

12/04
Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

12/04
2
🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

12/04
📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

12/04
🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

12/04
Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

12/04
🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

12/04
Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

12/04
Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

12/04
🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

12/04
Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

12/04
De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

12/04
Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

12/04

