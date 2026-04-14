Het zit al meer dan een jaar in zijn hoofd: Van Aert wil nog eens stunten in 2026

Wout van Aert heeft eindelijk Parijs-Roubaix kunnen winnen en zo een belangrijk doel in zijn carrière kunnen afvinken. Maar Van Aert heeft nog andere doelen, onder meer het WK in september in Canada.

Van Aert wil scoren op WK in Canada

Met winst in Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert zijn carrière al bekroond, maar er komen nog grote doelen aan. Aan bondscoach Serge Pauwels liet hij onlangs weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op de WK-wegrit in Canada op 27 september.

Ook op het WK heeft Van Aert nog een rekening te vereffenen. In 2020 en in 2023 pakte hij zilver, in 2022 werd hij vierde. Op een groot kampioenschap greep Van Aert er ook vaak naast, in Canada wil hij eindelijk de regenboogtrui pakken.

En dat zit al lang in het hoofd van Van Aert. Volgens bondscoach Serge Pauwels sprak Van Aert vorig jaar na de Tour al over het WK in Canada, omdat hij toen besliste om het WK in Rwanda over te slaan wegens te zwaar.

Van Aert via de Vuelta naar het WK

De opbouw naar het WK ligt ook al vast, Van Aert zal na de Tour ook de Vuelta rijden. Die eindigt dit jaar op 13 september, twee weken voor het WK. De perfecte voorbereiding, daar is ook de bondscoach van overtuigd.

"Er zijn weinig renners die zo sterk uit een grote ronde komen als Van Aert", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Hij verteert de derde week als geen ander. In die zin begrijp ik zijn keuze voluit", stelt Pauwels dan ook.



En ook het parcours moet Van Aert in Montréal liggen. In 2022 werd hij nipt geklopt in de sprint door Pogacar. Van Aert zal geen topfavoriet zijn op het WK, maar met de Vuelta in de benen moet hij wel in staat zijn om mee te doen voor de prijzen.