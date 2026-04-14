Van Aert ook als vader geprezen: Naesen geeft hem score en vindt vergelijking met Van der Poel niet fair

De ontlading moet enorm geweest zijn, ook bij Sarah en de kinderen. Wout van Aert is een vader en echtgenoot in de eerste plaats en wielrenner op de tweede plaats. Het is knap als je dat op een succesvolle manier kunt combineren.

Of hem dat lukt, daar bestaat nu helemaal geen twijfel meer over. "Uiteraard is de carrière van Wout van Aert geslaagd. Je kunt in veel gradaties iets geslaagd noemen. Als we het even vergelijken met onze schooltijd: als je 51 procent haalde, was je geslaagd. Wout heeft 99 procent op zijn rapport", stelt Oliver Naesen in de HLN Wielerpodcast.

Tegelijkertijd geeft Naesen toe dat Van Aert niet bekend zal staan als de beste uit zijn generatie. "Natuurlijk, als je naar boven kijkt: there's always a bigger fish. Soms doet het ook wel een keer deugd om naar beneden te kijken. Hij heeft uiteraard die eeuwige rivaliteit met Mathieu, maar da's door de jaren heen een onfaire vergelijking geworden."

Van Aert als voorbeeld

Naesen kan niet veel met het trekken van die vergelijking. "Daar bewijzen we hem geen dienst mee, daar bewijst hij zichzelf ook geen dienst mee. Voor zover hij zelf die vergelijking maakt. Als we hem objectief beoordelen: het is onvoorstelbaar wat hij allemaal gepresteerd heeft. Hoe belangrijk hij geweest is voor de sport en voor ons land."

Naesen vindt Van Aert veel meer dan zomaar een renner. "Ik ben niet altijd fan van de voorbeeldfunctie voor een topsporter, maar hij is toch wel een voorbeeld voor iedereen. Hij is de aanwezige vader die het daarnaast nog eens waarmaakt", wijst Naesen naar het feit dat Georges en Jerome er dankzij Sarah ook vaak bij zijn aan de finish.

Van Aert kreeg ooit tips van Naesen

Naesen en Van Aert hebben door de jaren heen als collega's een goede band met elkaar opgebouwd, onder meer door samen eens te trainen. In 2020 vroeg Van Aert Naesen nog om tips hoe een koers als Milaan-Sanremo aan te pakken. Naesen eindigde zelf tweede in Sanremo in 2019. Van Aert won er in 2020.