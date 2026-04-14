Zware domper: Belgische wielerbelofte Widar mist nu zelfs grote afspraken door valpartij op training

Wat een domper. De Belgische koerswereld keek er naar uit om een van zijn meest veelbelovende talenten aan het werk te zien in grote koersen die hem moeten liggen. Jarno Widar moet de Ardennenklassiekers echter schrappen.

Dat meldt zijn ploeg Lotto-Intermarché via sociale media. "Jarno Widar zal niet deelnemen aan de Ardennenklassiekers als gevolg van een valpartij op training die resulteerde in een blessure aan zijn linkerknie. "Deze blessure blijft ongemak veroorzaken", valt jammer genoeg in de verklaring van de Belgische ploeg te lezen.

Het gaat dus om een aanslepende blessure waar Widar niet onmiddellijk van kan herstellen. Dat is misschien nog het meest vervelende. "Dit belet Jarno om op optimaal niveau te kunnen presteren", is er op sportief vlak ook een logisch gevolg. Daar wordt een conclusie aan vastgekoppeld. "Het is nodig om de fiets enige tijd aan de kant te laten."

Lotto-Intermarché mikt op volledig herstel

Dat is dan ook wat de amper 20-jarige Widar nu zal doen. "Hij wordt nauw opgevolgd door de medische staf van de ploeg, om zo te focussen op een volledig herstel." Het belangrijkste is dus dat de jonge renner deze blessure achter zich kan laten, hoe lang dan ook duurt. "Wens samen met ons Jarno een goed herstel", doet de ploeg nog een oproep.

Jarno Widar will not participate in the Ardennes Classics following a crash in training, resulting in an injury to his left knee.



The injury continues to cause discomfort, preventing Jarno to perform at his optimal level and requiring him to take some time off the bike.



He is… pic.twitter.com/cW3yzzVxhU — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) April 14, 2026

Vorig jaar won Widar nog Luik-Bastenaken-Luik bij de U23. Het was dan ook uitkijken hoe hij het zou doen bij de grote jongens in zijn eerste jaar als neoprof. Na de Waalse klassiekers is Eschborn-Frankfurt in principe de eerstvolgende koers voor de ex-winnaar van de Giro Next Gen. Het zal moeten blijken of die koers van 1 mei haalbaar is.





Niet eerste moeilijk moment voor Widar

Ondanks zijn jonge leeftijd is het niet de eerste keer dat Widar met een vervelende blessure te maken krijgt. In september 2025 kon hij niet pijnvrij trainen en moest hij zich terugtrekken uit het WK tijdrijden voor beloften. Eerder dit jaar kon hij de Faun-Ardèche Classic dan weer niet uitrijden door ziekte.