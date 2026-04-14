Vriendin Anna en hij zijn dolblij: Thibau Nys heeft uitstekend nieuws te verkondigen

Thibau Nys heeft eindelijk nog eens schitterend nieuws: hij en vriendin Anna worden er helemaal blij van. Thibau Nys heeft het fietsen kunnen hervatten.

Wat in sommige periodes een alledaags feit, zorgt op andere momenten dan weer voor een euforisch gevoel. Thibau Nys laat met een reeks foto's op zijn Instagrampagina zien hoe de vier voorbije weken verlopen zijn. Het gaat ook gepaard met belangrijk nieuws. In die periode moest hij van de fiets blijven, maar nu rijdt hij opnieuw met de fiets.

"Het zijn vier lange weken geweest, maar we zijn terug", reageert de renner van Lidl-Trek. Hij hoopt uiteraard dat het vanaf nu opnieuw in stijgende lijn gaat. "De revalidatie en het herstel kan beginnen", is zijn conclusie. Dat is nodig nadat hij na een val hinder bleef ondervinden. Daarom onderging hij een maand geleden een operatie aan zijn knie.

Thibau Nys en Anna tonen hun glimlach

Het nieuws dat hij terug kan fietsen is ten huize Nys duidelijk hartelijk ontvangen. Op een paar foto's zien we een glimlachende Thibau. Eén keertje haalt hij zelfs een hemelsbrede glimlach boven. Dat is iets wat we graag zien. Ook bij vriendin Anna Eikendal zien we een mooie glimlach, wat duidt op een goed gemoed in het kamp van Thibau.

Nys had een prepatellair frictiesyndroom in zijn linkerknie en daardoor was een operatie noodzakelijk. Voor de 23-jarige Nys betekent het dat hij dit jaar niet kan deelnemen aan de Ardennenklassiekers. Een zure noot om kraken aangezien hij vorig jaar in Luik-Bastenaken-Luik nog vijfde eindigde en ook in de Waalse Pijl en de Amstel goed presteerde.





Uitkijken naar eerste wegkoers van Nys

Het bevestigen in die wedstrijden zal voor volgend jaar zijn. Door zijn knieblessure heeft de Belgische kampioen veldrijden in 2026 nog altijd geen wegwedstrijd kunnen rijden. Opnieuw op de fiets kunnen springen is wel een eerste stap richting die eerste wedstrijd.