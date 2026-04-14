Niet iedereen in familie Goolaerts kan nog naar de koers zien: "Moet heel diep gezeten hebben bij Van Aert"

De naam van Michael Goolaerts is weer volop in het nieuws. Wout van Aert is hem nooit vergeten en daardoor zal de rest van de wielerwereld dat ook nooit doen.

Kristof Goolaerts, de broer van Michael, zat maandagavond in De Tafel van Gert, de talkshow van Play die tijdelijk gepresenteerd wordt door Tine Embrechts. Kristof reageerde daar op het gebaar van Van Aert aan de aankomst op de piste in Roubaix. "Het was eerst al fantastisch dat Wout won en op dat moment dacht aan Michael",

De conclusie van Kristof is heel helder. "Als je de piste van Roubaix opdraait om te sprinten tegen misschien de beste renner van deze generatie en bij het overschrijden van de finishlijn je vinger in de lucht steekt richting Michael, dan moet het bij Wout heel diep gezeten hebben." Van Aert zei altijd dat hij voor Michael Parijs-Roubaix zou winnen.

Broer Michael Goolaerts kijkt enkel naar Parijs-Roubaix

Dat heeft Van Aert nu gedaan. Anno 2026 is het beleven van de koers heel dubbel voor de familie Goolaerts. "Vroeger keek ik bijna naar elke wedstrijd", zegt Kristof, die ooit nog zelf wielrenner was. "Nu doe ik dat niet meer. Ik kijk wel naar Parijs-Roubaix, want die koers blijft op een of andere manier met ons verbonden. Voor die koers is Michael coureur geworden."

Bij zijn ouders is het heel verschillend. "Mijn mama moet elk wedstrijd gezien hebben. Vader Staf kijkt naar geen enkele wedstrijd. Bij elke editie van Parijs-Roubaix wordt de wonde weer een klein beetje blootgelegd. Het brengt de naam van mijn broer wel weer onder de mensen. We hebben dan het gevoel dat hij verder leeft en dat doet toch iets of wat deugd."

Zege Van Aert als eerbetoon aan Michael

Michael Goolaerts overleed op 8 april 2018 in een ziekenhuis in Rijsel. Op de tweede kasseistrook van Parijs-Roubaix kreeg Michael een hartaanval, waarna hij ten val kwam en bleef liggen. Van Aert communiceerde tijdens de nacht na zijn overwinning in Roubaix al met de familie Goolaerts.