Tibor Del Grosso geeft eerlijk toe hoe motoren hun invloed hadden in Brabantse Pijl

Tibor Del Grosso zat in de kopgroep in de Brabantse Pijl, maar kon uiteindelijk niet sprinten voor de zege. De Nederlander zag de motoren ook nu weer zijn rol spelen, al was het dan wel in zijn voordeel.

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel werd Tibor Del Grosso uitgespeeld als kopman bij Alpecin-Premier Tech. De jonge Nederlander zat in de Brabantse Pijl ook goed vooraan in een kopgroep die voor de zege leek te strijden.

Del Grosso kan niet sprinten voor de zege

Uiteindelijk werd de kopgroep net voor het ingaan van de slotkilometer gegrepen. Del Grosso probeerde nog mee te sprinten voor de zege, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de 19de plaats.

"Het was een goede poging, maar op het laatste stuk met wind tegen werd het lastig met zes man ten opzichte van het peloton", zei Del Grosso onder meer bij Het Nieuwsblad. Sprinten voor de zege lukte dus niet.

Motoren speelden hun rol in Brabantse Pijl

Del Grosso was echter niet meteen mee met de juiste groep, maar kon toch nog de sprong naar voren maken toen Charmig (Uno-X) naar voren schoot. "Ik wist dat ik mee moest, want hij zat mooi achter de motor", stelde Del Grosso.



Het peloton had geen motor voor zich, waardoor Del Grosso de oversteek kon maken. Bepalend voor de uitslag van de koers was het dus niet, het peloton kon toch nog sprinten voor de overwinning. Anders Foldager (Jayco-AlUla) was daarin verrasssend de sterkste.