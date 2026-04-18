Tibor Del Grosso geeft eerlijk toe hoe motoren hun invloed hadden in Brabantse Pijl

Jeroen Deheegher
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tibor Del Grosso zat in de kopgroep in de Brabantse Pijl, maar kon uiteindelijk niet sprinten voor de zege. De Nederlander zag de motoren ook nu weer zijn rol spelen, al was het dan wel in zijn voordeel.

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel werd Tibor Del Grosso uitgespeeld als kopman bij Alpecin-Premier Tech. De jonge Nederlander zat in de Brabantse Pijl ook goed vooraan in een kopgroep die voor de zege leek te strijden. 

Uiteindelijk werd de kopgroep net voor het ingaan van de slotkilometer gegrepen. Del Grosso probeerde nog mee te sprinten voor de zege, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de 19de plaats. 

"Het was een goede poging, maar op het laatste stuk met wind tegen werd het lastig met zes man ten opzichte van het peloton", zei Del Grosso onder meer bij Het Nieuwsblad. Sprinten voor de zege lukte dus niet. 

Del Grosso was echter niet meteen mee met de juiste groep, maar kon toch nog de sprong naar voren maken toen Charmig (Uno-X) naar voren schoot. "Ik wist dat ik mee moest, want hij zat mooi achter de motor", stelde Del Grosso. 


Het peloton had geen motor voor zich, waardoor Del Grosso de oversteek kon maken. Bepalend voor de uitslag van de koers was het dus niet, het peloton kon toch nog sprinten voor de overwinning. Anders Foldager (Jayco-AlUla) was daarin verrasssend de sterkste.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tibor Del Grosso

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tom Boonen Florian Vermeersch Jan Bakelants Arnaud De Lie Tim Wellens Juan Ayuso Thibau Nys Lotte Kopecky Philippe Gilbert Jose De Cauwer Maurizio Fondriest Mattias Skjelmose Maxime Monfort Oliver Naesen Demi Vollering Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved