Ex-Tourwinnaar en ex-wereldkampioen discussiëren over Evenepoel: "Hij kan Pogacar verslaan ... in Luik"

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar komen goed overeen, maar het blijven concurrenten. Dat zijn ze ook in het rondewerk, zolang Evenepoel zich op de Tour blijft toeleggen.

Af en toe duikt de vraag wel eens op of Evenepoel dat niet voor bekeken moet houden en zich nog meer als klassieke renner moet ontplooien. Bij de RTBF hebben ze hun oor te luister gelegd bij Pedro Delgado en Maurizio Fondriest. De ene was ronderenner en Tourwinnaar. De andere was een klassiekerspecialist en een wereldkampioen.

Delgado heeft Evenepoel graag, maar denkt wel dat Pogacar en Vingegaard te sterk zullen blijven in de bergen. Evenepoel doet de Spanjaard denken aan Bernard Hinault. "Hij is mentaal zeer sterk, maar ik denk dat hij zichzelf te veel druk oplegt om nog sterker te zijn in de bergen. Als ik hem één advies mag geven: klim op je eigen tempo."

Evenepoel ronderenner of eendagsrenner?

Delgado vindt dus dat Evenepoel de bergritten moet aanpakken zoals een tijdrit. "Hij mag niet proberen om Vingegaard en Pogacar te volgen, anders loopt hij het risico om te ontploffen." Met het karakter van Evenepoel is het niet simpel om niet te proberen mee te gaan met de besten. Voor Fondriest is hij een man voor de eendagskoersen.

"Hij kan Pogacar verslaan in Luik-Bastenaken-Luik", maakt de Italiaan zich sterk. "Hoe? Hij is niet bang om aan te vallen. Natuurlijk is het niet makkelijk om Pogacar te lossen, maar hij kan hem ook verslaan in de sprint. In lange beklimmingen denk ik dat Vingegaard en Pogacar sterker zijn, maar met een renner als Remco weet je nooit. Hij heeft de geest van een ware kampioen."

Uitkijken naar duel met Pogacar

Laten we vooral hopen dat het tot een echt duel komt tussen Pogacar en Evenepoel op weg naar Luik, want dat is er vooralsnog nog niet gekomen. Vaak viel één van de twee wel weg om de een of andere reden. Vorig jaar reed Evenepoel een teleurstellende Luik-Bastenaken-Luik, omdat hij na zijn revalidatie nog basis miste.