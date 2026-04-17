Axel Merckx heeft zorgen over de strijd die vader Eddy Merckx levert na de vele operaties

Eddy en Axel Merckx hebben als vader en zoon al meer zorgeloze tijden meegemaakt. Vooral de gezondheid van Eddy houdt hen beiden bezig.

In het geval van Eddy is het logisch dat hij op zijn eigen gezondheid gefocust is, maar ook bij een zoon hakt het er natuurlijk in. Onlangs heeft nog een nieuwe ingreep plaatsgevonden. Maandag heeft de spoeling van de kunstheup van Eddy Merckx plaatsgevonden. Die is gelukkig goed verlopen. Er is dus zeker ook wel positief nieuws.

Het is wel alweer een ziekenhuisbezoek. Axel Merckx geeft in een interview in Het Nieuwsblad toe de opeenvolging van de operaties hun tol beginnen te eisen. Axel stipt aan dat zijn vader er nog goed uitziet, maar dat hij ondertussen al zeven of acht operaties ondergaan heeft. Het kan niet anders dan dat zoiets weegt op een lichaam.

Eddy Merckx herstelt niet meer zo snel

Axel Merckx omschrijft zijn vader als een sterke beer, maar staat tegelijkertijd stil bij zijn leeftijd: 81. Axel trekt de logische conclusie dat iemand van die leeftijd niet meer zo makkelijk herstelt. Dat kan niet vergeleken worden met een mens van twintig of dertig jaar die eens onder het mes moet. Dat is vanzelfsprekend een heel andere situatie.

Axel betreurt dat die meest recente ingreep nodig was. Hij vond de revalidatie van Eddy immers net beter gaan. Eddy begon al een beetje op de rollen te rijden. Iedereen weet dat hij ervan droomt om opnieuw buiten te kunnen fietsen. Hij kon ook al eens op een loopband wandelen. Op fysiek gebied ging het dus de goede richting uit.

Spoeling van kunstheup Eddy nodig door bacterie



Door een bacterie was die spoeling nodig en volgens Axel is Eddy het beu om zo te blijven sukkelen. Het is dan ook al heel wat geweest. Tussen 2024 en 2026 vonden zes operaties plaats, alleen al voor problemen aan de heup. Acht keer moest hij onder narcose voor ingrepen of complicaties. Het mag nu wel stoppen.