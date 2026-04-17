Jeroen Deheegher
Na zijn derde plaats vorig jaar: Evenepoel duidelijk over revanche in Amstel Gold Race
Foto: © photonews

Remco Evenepoel is na een week in Spanje terug voor de Amstel Gold Race. Na zijn derde plaats van vorig jaar is Evenepoel nu topfavoriet om de Nederlandse klassieker te winnen.

Na zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen vertrok Remco Evenepoel naar Spanje om er te kunnen trainen in de zon. Evenepoel deed er zondag tijdens Parijs-Roubaix een lange training van meer dan zes uur. 

"Alles is vlot verlopen zoals het hoorde, ik zal dus in de best mogelijke conditie aan de start kunnen staan", zegt Evenepoel bij VTM NieuwsDe olympische kampioen is dus klaar voor de Amstel Gold Race van zondag. 

Wil Evenepoel revanche nemen in Amstel Gold Race?

Evenepoel debuteerde vorig jaar in de Nederlandse klassieker en werd er meteen derde. In de finale reed hij met Skjelmose naar leider Pogacar, in de sprint was de Deen nipt sneller dan Pogacar en Evenepoel. 

Vroeg in de wedstrijd kwam Evenepoel vorig jaar ook ten val, waardoor hij ook een tijdje moest achtervolgen. "Het is niet dat ik met revanchegevoelens start, maar wel met veel motivatie om de koers te winnen."

Parcours ligt Evenepoel goed 

Volgens Evenepoel ligt het parcours van de Amstel Gold Race hem ook goed, ook al zijn de beklimmingen iets korter dan in Luik-Bastenaken-Luik. Er zijn echter ook enkele tussenstukken waar het nooit stilvalt. 

Vorig jaar heeft Evenepoel al gevoeld dat hij de Amstel Gold Race zeker kan winnen, daarom dat het voor hem ook een doel is. Wereldkampioen Pogacar staat niet aan de start, waardoor Evenepoel topfavoriet wordt  voor de zege. 

Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is

14:00
17:00
15:33
15:00
13:30
13:00
12:30
10:00
12:00
11:00
09:00
08:30
08:00
07:30
07:00
21:30
16/04
20:30
20:00
19:00
18:30
18:00
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04

