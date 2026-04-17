Na de Roubaix-gekte: Van Aert en Sarah genieten tijdens een heerlijke avond van de ontspanning

Zondag knuffelden ze elkaar nog intens op de piste van Roubaix. Wout van Aert en Sarah De Bie genieten momenteel van vakantie.

Ze hebben natuurlijk groot gelijk, want doorheen het jaar zijn er niet zoveel momenten om er tussenuit te knijpen in een rennersleven. Bovendien heeft Van Aert weer een periode van grote druk en opeenvolging van belangrijke wedstrijden achter de rug. Dat heeft dan toch geresulteerd in het behalen van van die langverhoopte zege in Roubaix.

Ondertussen hebben Van Aert en Sarah de spanning van die wedstrijd helemaal achter zich gelaten. Dat mogen we toch concluderen uit de Instagram Stories van Van Aert. Hij en zijn echtgenote vertoeven inmiddels in Marbella, de mondaine badplaats aan de Middellandse Zee. Daar kunnen ze ook even de bourgondiër in zich loslaten.

Van Aert netjes uitgedost

Ze hebben volgens Van Aert gisteren een heerlijke avond beleefd in GAIA Marbella, een Grieks Mediterraan restaurant. Van Aert, uitgedost in een wit hemd en met de zonnebril op zak, klinkt met Sarah op die gezellige avond en eventueel ook nog op die zege van zondag. Sarah tovert eveneens een glimlach tevoorschijn en heeft het ook naar haar zin.

Van Aert vermeldt ook chef Izu: het is immers dankzij hem dat hij en Sarah hebben kunnen genieten van het lekkere eten. Die chef Izu blijkt overigens niet de eerste de beste te zijn. Izu Ani heeft reeds eerder op de foto gestaan met Van Aert en wordt op zijn eigen Instagrampagina onder andere gevolgd door Formule 1-piloot Charles Leclerc.

Van Aert gebruikt vakanties om batterijen op te laden

Lees ook... Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen›

Ondanks zijn rennersbestaan probeert Van Aert toch ten gepaste tijd met zijn gezin de batterijen op te laden. Zo hebben ze in het najaar van 2025 Disneyland Parijs bezocht. Eerder datzelfde jaar vonden Wout en Sarah ook de tijd om een citytrip naar Rome te doen, zonder de kinderen. Dat moet af en toe ook kunnen.