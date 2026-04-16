Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn elkaar ook dit voorjaar terug tegengekomen. In Parijs-Roubaix was dat niet het geval over de volledige lengte van de koers. Na zijn problemen met de pedalen raakte Van der Poel niet meer tot in de kop van de koers.

Bij Cyclism'Actu blikte RTBF-commentator Cyril Saugrain, die in de commentaarcabine een heel enthousiaste Rodrigo Beenkens naast zich had, terug op de belevenis. "Er zijn telkens hoge verwachtingen voor Wout van Aert.  In de wielerwereld ligt zijn naam constant op ieders lippen. Mensen willen hem zo graag zien winnen. Hij is zo sterk dat hij het kan."

Alleen staan fenomenen als Van der Poel en Pogacar dikwijls in zijn weg. "Wout staat er nog steeds, maar er was altijd wel iets dat hem dwarszat. Ik hoop dat deze overwinning in Parijs-Roubaix hem nog meer bevrijdt. Ik hoop dat we de Van Aert van drie of vier jaar geleden weer terugzien, de renner die op zijn hoogtepunt in de Tour voor spektakel zorgde."

Vertrouwen getankt in Sanremo

Saugrain had de zege van Van Aert niet voorspeld, maar is er ook niet door verrast. "We zagen een sterke Van Aert die zich tot het uiterste dreef in de Ronde van Vlaanderen. Hij tankte vertrouwen door op een kilometer van de finish initiatief te nemen voor een podiumplaats in Milaan-Sanremo, waarschijnlijk omdat hij twijfelde aan zijn sprint".

Dat vertrouwen heeft gerendeerd. Saugrain wijst ook wel op één bepalende factor. "Vanuit puur sportief oogpunt was er een betere renner dan hij en dat was Mathieu van der Poel. Wat Van der Poel presteerde na het Bos van Wallers door een achterstand van 2'15" op te lopen, bewijst dat hij werkelijk uitzonderlijk was.'' Van Aert heeft zelf ook al genoeg pech moeten overkomen.

Van Aert al genoeg getroffen door pech

Lees ook... 🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)
Voorbije zondag alleen al had Van Aert ook twee lekke banden. In eerdere edities van Parijs-Roubaix waren er ook tal van pechmomenten, met valpartijen, kettingproblemen of andere vormen van materiaalpech. In 2022 en 2024 heeft hij niet kunnen meedoen. In 2026 vielen de puzzelstukjes dan toch voldoende op hun plek. 

🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

20:00
Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

16:00
Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

16:30
Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

20:30
🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

19:00
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

15:00
'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

18:30
Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

17:00
Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

12:30
Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

08:00
Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

07:00
Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

14:00
José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

13:30
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

13:00
Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

12:00
Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

11:00
Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

10:00
"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

09:00
"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

15/04
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

08:31
Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

07:30
📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

15/04
"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

21:30
"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

15/04
"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

15/04
"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

15/04
"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

15/04
🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

15/04
Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

15/04
Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

15/04
"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

15/04
Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

15/04
Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

15/04
'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

15/04
"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

15/04
Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

15/04

