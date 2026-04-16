Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn elkaar ook dit voorjaar terug tegengekomen. In Parijs-Roubaix was dat niet het geval over de volledige lengte van de koers. Na zijn problemen met de pedalen raakte Van der Poel niet meer tot in de kop van de koers.

Bij Cyclism'Actu blikte RTBF-commentator Cyril Saugrain, die in de commentaarcabine een heel enthousiaste Rodrigo Beenkens naast zich had, terug op de belevenis. "Er zijn telkens hoge verwachtingen voor Wout van Aert. In de wielerwereld ligt zijn naam constant op ieders lippen. Mensen willen hem zo graag zien winnen. Hij is zo sterk dat hij het kan."

Alleen staan fenomenen als Van der Poel en Pogacar dikwijls in zijn weg. "Wout staat er nog steeds, maar er was altijd wel iets dat hem dwarszat. Ik hoop dat deze overwinning in Parijs-Roubaix hem nog meer bevrijdt. Ik hoop dat we de Van Aert van drie of vier jaar geleden weer terugzien, de renner die op zijn hoogtepunt in de Tour voor spektakel zorgde."

Vertrouwen getankt in Sanremo

Saugrain had de zege van Van Aert niet voorspeld, maar is er ook niet door verrast. "We zagen een sterke Van Aert die zich tot het uiterste dreef in de Ronde van Vlaanderen. Hij tankte vertrouwen door op een kilometer van de finish initiatief te nemen voor een podiumplaats in Milaan-Sanremo, waarschijnlijk omdat hij twijfelde aan zijn sprint".

Dat vertrouwen heeft gerendeerd. Saugrain wijst ook wel op één bepalende factor. "Vanuit puur sportief oogpunt was er een betere renner dan hij en dat was Mathieu van der Poel. Wat Van der Poel presteerde na het Bos van Wallers door een achterstand van 2'15" op te lopen, bewijst dat hij werkelijk uitzonderlijk was.'' Van Aert heeft zelf ook al genoeg pech moeten overkomen.

Van Aert al genoeg getroffen door pech

Voorbije zondag alleen al had Van Aert ook twee lekke banden. In eerdere edities van Parijs-Roubaix waren er ook tal van pechmomenten, met valpartijen, kettingproblemen of andere vormen van materiaalpech. In 2022 en 2024 heeft hij niet kunnen meedoen. In 2026 vielen de puzzelstukjes dan toch voldoende op hun plek.