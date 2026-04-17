🎥 Verrassende winnaar van de Brabantse Pijl spreekt meteen stevige taal

De Deen Anders Foldager (24, Jayco-AlUla) heeft verrassend de Brabantse Pijl gewonnen, in de sprint was hij net iets sterker dan Quinten Hermans. Foldager droomt ook al meteen van de Amstel Gold Race van zondag.

In de slotkilometer van de Brabantse Pijl werd een vlucht met onder meer Del Grosso nog gegrepen. Het werd zo een sprint met een klein peloton in Overijse en daarin was de Deen Anders Foldager de snelste.

Verrassende winnaar van de Brabantse Pijl

"Ik heb mezelf ook een beetje verrast", zei Foldager achteraf zelf. Maar ik wist wel dat ik het niveau had om dit te doen", stelde de 24-jarige Deen. "De Brabantse Pijl is een koers die me heel goed ligt."

Nochtans zag het er lange tijd naar uit dat de vluchters het zouden gaan halen in de Brabantse Pijl. Dankzij een inspanning van Mauro Schmid, een ploegmaat van Foldager, kwam het peloton nog terug in de slotkilometer.

"Aan de voet van de laatste beklimming zat ik misschien wat te ver. Toen ik naar voren ging, moest ik alles geven en blijven doorsprinten. Dit is de grootste zege uit mijn carrière. Het betekent echt veel voor mij."

Foldager droomt ook van de Amstel Gold Race

Twee weken geleden werd Foldager al vierde in de NXT Classic, nu mocht hij voor de tweede keer in zijn carrière juichen na een overwinning in de Ronde van Slovakije in 2024. "Ik bewijs aan mijn ploeg en aan mezelf dat ik tot de top behoor in deze wedstrijden."





En Foldager wil zich zondag in de Amstel Gold Race laten zien. "Ik droom ervan om die koers ooit te winnen. Misschien is dat nog wat te vroeg en zullen we zondag de rollen omdraaien in dienst van Mauro Schmid."