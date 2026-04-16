'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

Soudal Quick-Step staat op het punt om een beslissing te nemen die onvoorstelbaar lijkt voor iedereen die de ploeg al jarenlang ziet rondrijden. Soudal Quick-Step en de Specialized-fietsen gaan hand in hand. Volgend jaar zou er met Merida een nieuwe fietsleverancier komen.

Enkele dagen geleden meldde Het Laatste Nieuws al dat Ben Turner van INEOS op weg zou zijn naar Soudal Quick-Step. Onafhankelijk wielerjournalist Daniel Benson linkt dit aan de terugkeer van Merida als naar de WorldTour. Merida zou immers de fietsen gaan leveren voor Soudal Quick-Step, dat dan uiteen zou gaan met Specialized.

Dit nieuws wordt ondertussen ook bevestigd door WielerFlits. Merida zou in 2027 de fietsconstructeur worden van Soudal Quick-Step en AG Insurance-Soudal. Het is heel moeilijk om in te beelden dat renners van Soudal Quick-Step niet langer op fietsen van Specialized zullen rijden, maar het is waarschijnlijker dan het op het eerste zicht lijkt.

Contract tussen Soudal Quick-Step en Specialized loopt af

Ten eerste loopt de huidige verbintenis met Soudal Quick-Step en AG Insurance-Soudal af op het einde van het jaar. Het is dus perfect mogelijk om op het einde van het jaar een punt te zetten achter de samenwerking. Het feit dat Soudal Quick-Step en Specialized al jarenlang met elkaar in zee gaan, verandert daar dus niets aan.

Het staat Soudal Quick-Step vrij om een samenwerking met een nieuwe leverancier aan te gaan voor de mannen- en vrouwenploeg. Die nieuwe leverancier lijkt dus Merida te worden. Het Taiwanese bedrijf zocht al langer een wielerploeg om opnieuw mee in zee te gaan. Specialized kan ook meer gelinkt worden aan de persoon Remco Evenepoel.

Soudal Quick-Step vijftien jaar bij zelfde leverancier



Evenepoel rijdt ondertussen niet meer voor Soudal Quick-Step, wat de deur misschien ook heeft opengezet om de focus elders te leggen. Soudal Quick-Step werkte voor het eerst samen met Specialized in 2007, 2008 een 2009. In 2012 begonnen beide partijen een nieuwe samenwerking, die dus duurt tot het einde van 2026.