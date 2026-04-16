'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

Kevin Vanbuggenhout
| Reageer
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step staat op het punt om een beslissing te nemen die onvoorstelbaar lijkt voor iedereen die de ploeg al jarenlang ziet rondrijden. Soudal Quick-Step en de Specialized-fietsen gaan hand in hand. Volgend jaar zou er met Merida een nieuwe fietsleverancier komen.

Enkele dagen geleden meldde Het Laatste Nieuws al dat Ben Turner van INEOS op weg zou zijn naar Soudal Quick-Step. Onafhankelijk wielerjournalist Daniel Benson linkt dit aan de terugkeer van Merida als naar de WorldTour. Merida zou immers de fietsen gaan leveren voor Soudal Quick-Step, dat dan uiteen zou gaan met Specialized.

Dit nieuws wordt ondertussen ook bevestigd door WielerFlits. Merida zou in 2027 de fietsconstructeur worden van Soudal Quick-Step en AG Insurance-Soudal. Het is heel moeilijk om in te beelden dat renners van Soudal Quick-Step niet langer op fietsen van Specialized zullen rijden, maar het is waarschijnlijker dan het op het eerste zicht lijkt.

Contract tussen Soudal Quick-Step en Specialized loopt af

Ten eerste loopt de huidige verbintenis met Soudal Quick-Step en AG Insurance-Soudal af op het einde van het jaar. Het is dus perfect mogelijk om op het einde van het jaar een punt te zetten achter de samenwerking. Het feit dat Soudal Quick-Step en Specialized al jarenlang met elkaar in zee gaan, verandert daar dus niets aan.

Het staat Soudal Quick-Step vrij om een samenwerking met een nieuwe leverancier aan te gaan voor de mannen- en vrouwenploeg. Die nieuwe leverancier lijkt dus Merida te worden. Het Taiwanese bedrijf zocht al langer een wielerploeg om opnieuw mee in zee te gaan. Specialized kan ook meer gelinkt worden aan de persoon Remco Evenepoel.

Soudal Quick-Step vijftien jaar bij zelfde leverancier


Evenepoel rijdt ondertussen niet meer voor Soudal Quick-Step, wat de deur misschien ook heeft opengezet om de focus elders te leggen. Soudal Quick-Step werkte voor het eerst samen met Specialized in 2007, 2008 een 2009. In 2012 begonnen beide partijen een nieuwe samenwerking, die dus duurt tot het einde van 2026.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

20:30
🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

20:00
🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

19:00
Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

18:00
Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

17:00
Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

16:30
Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

16:00
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

15:00
Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

14:00
José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

13:30
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

13:00
Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

12:30
Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

12:00
Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

11:00
Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

10:00
"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

09:00
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

08:31
Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

08:00
Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

07:30
Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

07:00
"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

21:30
"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

15/04
"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

15/04
"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

15/04
"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

15/04
🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

15/04
Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

15/04
Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

15/04
📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

15/04
"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

15/04
Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

15/04
'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

15/04
"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

15/04
Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

15/04
Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

15/04
Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

15/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Arnaud De Lie Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Tom Boonen Oliver Naesen Tim Wellens David Van Der Poel Florian Vermeersch Jose De Cauwer Thomas Dekker Lewis Askey Serge Pauwels Tom Dumoulin Cyrille Saugrain Edoardo Affini Philippe Gilbert

Nieuwste reacties

Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved