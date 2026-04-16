Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

Het is altijd jammer als een Belgische topper ontbreekt in een van de belangrijkere Belgische wedstrijden. We zullen Justine Ghekiere echter niet aan het werk zien in de Brabantse Pijl.

Van Justine Ghekiere is immers geen spoor in de selectie van AG Insurance-Soudal. Eerder deze maand moest ze ook op het laatste moment afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen. Dat doe je uiteraard niet zomaar. Ghekiere voelde zich niet helemaal fit. Ze was blijkbaar nog onvoldoende hersteld van haar valpartij in Milaan-Sanremo.

Een paar weken later is dat euvel nog altijd niet verholpen. Ghekiere ontbreekt immers in de selectie van AG Insurance-Soudal voor de Brabantse Pijl. Helemaal zeker dat die wedstrijd op haar programma stond is het niet, maar de kans is wel groot. Met uitzondering van 2025 stond Ghekiere immers elk jaar aan de start van de Brabantse Pijl.

Herstel Ghekiere krijgt prioriteit

Ze vindt in deze wedstrijd dan ook een terrein op haar maat: in 2024 was Ghekiere dan ook goed voor een toptiennotering. Vorig jaar sloeg ze deze koers over om zich voor te bereiden op de Vuelta. Momenteel krijgt haar herstel prioriteit. Dat betekent dat AG Insurance-Soudal in de Brabantse Pijl rekent op een aantal andere rensters.

Deze namen zijn bekendgemaakt op de site van de ploeg. De ervaren Ashleigh Moolman-Pasio komt voor de zevende keer aan de start. Anya Louw, Alexandra Manly en Nicole Steigenga zijn ook van de partij. Voort is er een aanvulling met twee rensters uit de opleidingsploeg. Jonge talenten Nina Lavenu en Luca Vierstraete krijgen hun kans.

Organisatie zal duimen voor komst Ghekiere in 2027



Door naar een achtste plaats te sprinten, boekte Ghekiere in 2024 haar voorlopige beste uitslag in de Brabantse Pijl. In haar eerste drie deelnames werd ze achtereenvolgens 84ste, 27ste en 29ste. De organisatie zal zeker hopen dat ze er volgend jaar opnieuw bij kan zijn.