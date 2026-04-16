Kevin Vanbuggenhout
| Reageer
Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is altijd jammer als een Belgische topper ontbreekt in een van de belangrijkere Belgische wedstrijden. We zullen Justine Ghekiere echter niet aan het werk zien in de Brabantse Pijl.

Van Justine Ghekiere is immers geen spoor in de selectie van AG Insurance-Soudal. Eerder deze maand moest ze ook op het laatste moment afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen. Dat doe je uiteraard niet zomaar. Ghekiere voelde zich niet helemaal fit. Ze was blijkbaar nog onvoldoende hersteld van haar valpartij in Milaan-Sanremo.

Een paar weken later is dat euvel nog altijd niet verholpen. Ghekiere ontbreekt immers in de selectie van AG Insurance-Soudal voor de Brabantse Pijl. Helemaal zeker dat die wedstrijd op haar programma stond is het niet, maar de kans is wel groot. Met uitzondering van 2025 stond Ghekiere immers elk jaar aan de start van de Brabantse Pijl.

Herstel Ghekiere krijgt prioriteit

Ze vindt in deze wedstrijd dan ook een terrein op haar maat: in 2024 was Ghekiere dan ook goed voor een toptiennotering. Vorig jaar sloeg ze deze koers over om zich voor te bereiden op de Vuelta. Momenteel krijgt haar herstel prioriteit. Dat betekent dat AG Insurance-Soudal in de Brabantse Pijl rekent op een aantal andere rensters.

Deze namen zijn bekendgemaakt op de site van de ploeg. De ervaren Ashleigh Moolman-Pasio komt voor de zevende keer aan de start. Anya Louw, Alexandra Manly en Nicole Steigenga zijn ook van de partij. Voort is er een aanvulling met twee rensters uit de opleidingsploeg. Jonge talenten Nina Lavenu en Luca Vierstraete krijgen hun kans.

Organisatie zal duimen voor komst Ghekiere in 2027


Door naar een achtste plaats te sprinten, boekte Ghekiere in 2024 haar voorlopige beste uitslag in de Brabantse Pijl. In haar eerste drie deelnames werd ze achtereenvolgens 84ste, 27ste en 29ste. De organisatie zal zeker hopen dat ze er volgend jaar opnieuw bij kan zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
De Brabantse Pijl
Justine Ghekiere

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Arnaud De Lie Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Tom Boonen Oliver Naesen Tim Wellens David Van Der Poel Florian Vermeersch Jose De Cauwer Thomas Dekker Lewis Askey Serge Pauwels Tom Dumoulin Cyrille Saugrain Edoardo Affini Philippe Gilbert

Nieuwste reacties

Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved