Lidl-Trek verandert geweer van schouder en heeft grootse, ambitieuze plannen met Thibau Nys

Lidl-Trek heeft nog altijd grootse plannen met Thibau Nys. Het is niet omdat hij moet revalideren dat die plannen er niet meer zouden zijn.

Alleen zal de invulling van die plannen er wel anders uitzien. Dat is een logisch gevolg van de operatie die Thibau Nys onderging aan de knie, waardoor hij de Ardennenklassiekers moet missen. Na vier weken de fiets aan de kant te laten staan, heeft hij de trainingen wel weer kunnen hervatten. Dat heeft Nys onlangs zelf bevestigd.

Het is echter nog niet voluit trainen zoals een wielrenner die honderd procent fit is dat doet. Geduld is dus nog altijd aan de orde. Wel kan er vanaf nu weer vooruit gekeken worden. Dat doet ploegleider Maxime Monfort bij WielerFlits. "We moeten nog kijken, maar de Vuelta is een mooi doel voor Thibau", denkt hij aan een grote ronde.

Monfort zet deur open voor Vuelta-deelname Nys

Vorig jaar maakte Nys al een weliswaar moeizaam Tour-debuut. Daarom dacht de ploeg eraan hem dit jaar de Giro te laten rijden, maar die komt nog te vroeg. Dat betetekent dus niet dat het een jaar zonder grote ronde hoeft te worden. Zijn ploeg ziet hem wel in de Vuelta. "Met een rittenkoers als de Ronde van Polen ervoor, is dat een ideale combinatie."

Het is allemaal echter nog voorbarig. "We kunnen praten over een programma vanaf juni ongeveer", meldt Monfort. "De Baloise Belgium Tour kan een mooie koers zijn om te starten (vanaf 17 juni, red.). Of al vroeger in de GP van Gippingen (14 juni). Om dan naar het BK te trekken. Thibau zal hier sterker uitkomen en terug zijn oude niveau halen."

Uitkijken wat het najaar geeft voor Nys



Daar is Monfort van overtuigd. Het zal toch eerder richting najaar kijken zijn om de beste Nys op de weg te zien. Dat wordt dan een nieuwigheid, want in eerdere seizoenen zagen we Nys al vroeger scoren. Doorgaans kan hij moeilijk wachten op het najaar, omdat hij zich ook al vroeger dan andere wegrenners op de cross richt.