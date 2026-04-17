Ex-collega haalt hard uit naar "klootzak" Cancellara, wel complimenten voor Boonen

Fabian Cancellara heeft niet het gemakkelijkste karakter, maar ex-collega Steve Chainel is wel bijzonder hard voor de Zwitser. Over Tom Boonen is Chainel dan weer wel een stuk positiever.

De Franse ex-renner Steve Chainel (42) heeft met een ritzege in de Driedaagse De Panne-Koksijde in 2010 en met onder meer een vierde plaats in Dwars door Vlaanderen dat jaar niet het allergrootste grootste palmares. 

Weinig mooie woorden over Cancellara

Chainel was wel renner in de topperiode van kampioenen als Fabian Cancellara en Tom Boonen. De Fransman heeft weinig mooie woorden over Cancellara. "Een klootzak", zegt Chainel in de podcast L’Echappée. 

"Ik haatte hem, en ook vandaag heb ik er nog moeite mee. Ik voelde echt dat hij op me neer keek en me niet serieus nam", gaat hij verder. "Er kwam nooit een vriendelijk woord van hem, ook al is dat misschien een reden waarom hij een kampioen was."

Chainel vond Boonen sympathieker

Al had Chainel niet dat gevoel met Tom Boonen en ook Lars Boom. "Zij spraken me aan met Steve en kenden mijn voornaam. Ik voelde respect en Boonen was een kampioen die veel sympathieker was." 

"Tom deed gewoon altijd moeite om Frans te praten", stelt Chainel dan ook over de Belgische recordhouder in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 

Na zijn derde plaats vorig jaar: Evenepoel duidelijk over revanche in Amstel Gold Race

16:30
15:33
15:00
14:00
13:30
13:00
12:30
12:00
11:00
10:00
09:00
08:30
08:00
07:30
07:00
21:30
19:00
20:30
20:00
16/04
18:30
18:00
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04

