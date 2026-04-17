Jeroen Deheegher
Allerlaatste kans dit jaar voor Van Aert? Bondscoach geeft ongezouten mening over WK's
Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op het WK op de weg in Montréal dit jaar. Het parcours dat hem moet liggen, de komende jaren lijken er voor Van Aert nog maar weinig mogelijkheden te zijn op de regenboogtrui. Al ziet bondscoach Serge Pauwels dat anders.

In 2024 moest Wout van Aert het WK in Zürich missen na zijn zware valpartij in de Vuelta, vorig jaar besliste hij zelf om het loodzware WK in Rwanda links te laten liggen. Van Aert reed in 2023 dus voor het laatst het WK. 

Toen moest hij in Glasgow tevreden zijn met zilver, net als in 2020. Dit jaar heeft Van Aert opnieuw een doel gemaakt van het WK, dat in het Canadese Montréal wordt gereden. En Van Aert wil er ook wereldkampioen worden. 

Klimmers en sprinters aan zet op WK

Dan zal Van Aert al 32 jaar zijn en is het misschien een van zijn laatste kansen op de regenboogtrui. In 2027 wordt het WK in de Franse Haute-Savoie gereden en zal het met 5.700 hoogtemeters opnieuw alleen voor klimmers worden. 

In 2028 moet het WK in Abu Dhabi er dan een worden voor sprinters, net als in 2029 in Kopenhagen. Pas in Brussel in 2030 zou Van Aert opnieuw een parcours op zijn maat krijgen, maar dan is hij ook al 36 jaar. 

Pauwels ziet nog meerdere kansen voor Van Aert

Is Montréal dan één van de laatste kansen van Van Aert? "Dat zou ik niet zeggen. Het parcours is steeds minder allesbepalend. Hoeveel BK’s eindigen nog op een massasprint", stelt hij bij Het Nieuwsblad. 

"Zoals er momenteel gekoerst wordt, zijn er ook kansen voor Van Aert op een omloop als in Abu Dhabi." Van Aert moet dus nog niet wanhopen, maar heel veel kansen op de regenboogtrui komen er dus niet meer. 

Evenepoel spreekt zich uit over zege Van Aert in Roubaix, maar is ook helder over Van der Poel

20:30
"Volledig verkeerd beeld": Vermeersch heeft slecht nieuws voor concurrenten van Pogacar

20:00
🎥 Verrassende winnaar van de Brabantse Pijl spreekt meteen stevige taal

18:30
Tweede plaats in Brabantse Pijl: Quinten Hermans ziet twee problemen voor de Amstel Gold Race

18:00
🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"

13:30
Na de Roubaix-gekte: Van Aert en Sarah genieten tijdens een heerlijke avond van de ontspanning

09:00
Ex-collega haalt hard uit naar "klootzak" Cancellara, wel complimenten voor Boonen

17:00
Na zijn derde plaats vorig jaar: Evenepoel duidelijk over revanche in Amstel Gold Race

16:30
Van Aert haalt zijn slag thuis: Visma-Lease a Bike troeft INEOS af en geeft ploegmaat driejarig contract

12:00
Ploeggenote wordt tweede, Kopecky legt uit waarom ze niet mocht sprinten in de Brabantse Pijl

15:33
Goed geheim gehouden: Van Gils doet straffe bekentenis over zijn revalidatie

15:00
Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is

14:00
Onverwacht in de Brabantse Pijl: Kopecky onthult reden voor annulering van reis naar Hongkong

13:00
Topper vecht tegen de tranen wanneer het gaat over geheim wapen dat leidt tot Pogacar-achtige normen Interview

12:30
Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

07:00
Lidl-Trek verandert geweer van schouder en heeft grootse, ambitieuze plannen met Thibau Nys

11:00
Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak

07:30
10:00
Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"

08:30
Axel Merckx heeft zorgen over de strijd die vader Eddy Merckx levert na de vele operaties

08:00
Verrassend: zoontje van Bakelants teleurgesteld na overwinning van Van Aert in Roubaix

21:30
🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

16/04
Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

16/04
Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

16/04
Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

16/04
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

16/04
🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

16/04
'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

16/04
Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

16/04
Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

16/04
Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

16/04
Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

16/04
Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

16/04
Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

16/04
José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

16/04
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

16/04

