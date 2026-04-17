Allerlaatste kans dit jaar voor Van Aert? Bondscoach geeft ongezouten mening over WK's

Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op het WK op de weg in Montréal dit jaar. Het parcours dat hem moet liggen, de komende jaren lijken er voor Van Aert nog maar weinig mogelijkheden te zijn op de regenboogtrui. Al ziet bondscoach Serge Pauwels dat anders.

In 2024 moest Wout van Aert het WK in Zürich missen na zijn zware valpartij in de Vuelta, vorig jaar besliste hij zelf om het loodzware WK in Rwanda links te laten liggen. Van Aert reed in 2023 dus voor het laatst het WK.

Toen moest hij in Glasgow tevreden zijn met zilver, net als in 2020. Dit jaar heeft Van Aert opnieuw een doel gemaakt van het WK, dat in het Canadese Montréal wordt gereden. En Van Aert wil er ook wereldkampioen worden.

Klimmers en sprinters aan zet op WK

Dan zal Van Aert al 32 jaar zijn en is het misschien een van zijn laatste kansen op de regenboogtrui. In 2027 wordt het WK in de Franse Haute-Savoie gereden en zal het met 5.700 hoogtemeters opnieuw alleen voor klimmers worden.

In 2028 moet het WK in Abu Dhabi er dan een worden voor sprinters, net als in 2029 in Kopenhagen. Pas in Brussel in 2030 zou Van Aert opnieuw een parcours op zijn maat krijgen, maar dan is hij ook al 36 jaar.

Pauwels ziet nog meerdere kansen voor Van Aert

Is Montréal dan één van de laatste kansen van Van Aert? "Dat zou ik niet zeggen. Het parcours is steeds minder allesbepalend. Hoeveel BK’s eindigen nog op een massasprint", stelt hij bij Het Nieuwsblad.



"Zoals er momenteel gekoerst wordt, zijn er ook kansen voor Van Aert op een omloop als in Abu Dhabi." Van Aert moet dus nog niet wanhopen, maar heel veel kansen op de regenboogtrui komen er dus niet meer.