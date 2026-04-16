Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

Tom Dumoulin zegt zelf dat hij 'de koffie gaat halen' in de Amstel, een koers met Remco Evenepoel aan de start. We mogen hopen dat het zich niet daartoe beperkt, want vanaf volgend jaar is de Nederlandse ex-renner koersdirecteur van de Amstel Gold Race.

In 2027 neemt hij de fakkel over van Leo Van Vliet. In de NOS Wielerpodcast beschrijft Dumoulin zijn rol voor de editie van dit jaar dan alvast. "Ik ben gewoon stagiair. Ik mag de koffie halen", grapt hij. "Neen, ik loop eigenlijk de hele week mee met de organisatie en met Leo. Om op die manier te begrijpen hoe het allemaal wordt neergezet."

Dumoulin heeft wel ergens een doelstelling voor de volgende jaren in zijn achterhoofd. "Ik hoop dat ik meer de connectie kan maken richting de jeugd. Er is voor mij en de Amstel een maatschappelijke rol weggelegd om de passie voor het fietsen zeker door te geven aan de jeugd. Laat dat dan één ding zijn dat ik hoop te kunnen bewerkstelligen."

Evenepoel topfavoriet voor Dumoulin

Eerst wordt zondag de editie van 2026 gereden. Dumoulin ziet grote winstkansen voor Evenepoel, daar windt hij geen doekjes om. " Evenepoel is by far de topfavoriet, ja. Pidcock is heel hard gevallen in Catalonië. Laten we ervan uitgaan dat hij aan de start staat: dan wordt het wel heel moeilijk om een Evenepoel in topvorm te verslaan."

Na zijn derde plek in de Ronde van Vlaanderen wordt verondersteld dat die topvorm bij Evenepoel aanwezig is. "Vorig jaar kreeg Evenepoel Skjelmose ook niet los en won Skjelmose totaal verrassend in een sprint met Pogacar en Evenepoel", verwijst Dumoulin toch naar de afloop in 2025. "Dat zegt veel over hoe onvoorspelbaar deze wedstrijd is."

Doet Evenepoel beter dan bij zijn knap debuut?

Het was vorig jaar ook nog maar de eerste keer dat Evenepoel in de Amstel Gold Race aan de start kwam. Net als in de Ronde van Vlaanderen dit jaar debuteerde hij met een derde plek. Hij heeft dus onmiddellijk bewezen dat de Amstel hem ligt. Pogacar doet dit jaar niet mee, Skjelmose wél. Pakt Evenepoel revanche?