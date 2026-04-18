"Heb ik altijd gezegd": Wellens spreekt klare taal over zijn favoriete klassiekers

Tim Wellens heeft in de Brabantse Pijl zijn rentree gemaakt na zijn sleutelbeenbreuk. De Belgische kampioen rijdt ook voor het eerst sinds 2022 nog eens Luik-Bastenaken-Luik, waar wereldkampioen Tadej Pogacar ook weer aan de start zal staan.

Hoe goed is Wellens bij zijn rentree?

Met een 71ste plaats, op iets meer dan zes minuten, heeft Tim Wellens zijn rentree gemaakt na zijn sleutelbeenbreuk die hij opliep in Kuurne-Brussel-Kuurne. Geen topresultaat, maar Wellens liet zich in het begin van de Brabantse Pijl wel zien.

Van zijn sleutelbeenbreuk heeft Wellens niet echt nog last, al heeft hij wel nog wat lichte ongemakken. "Ik schat dat ik op zo'n 70-80 procent van mijn kunnen zit", zegt de Belgische kampioen bij La Dernière Heure.

Opnieuw heuvelklassiekers voor Wellens

Wellens is wel net op tijd klaar voor de heuvelklassiekers, nadat hij de Vlaamse klassiekers moest missen door zijn sleutelbeenbreuk. Hij kan zijn Belgische trui dan ook tonen in zijn favoriete koersen.

"Ik heb altijd gezegd dat ik de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik prefereer boven de kasseienklassiekers. Ik maak op de kasseien alleen meer kans door mijn gewicht", zegt Wellens.



Voor Wellens wordt het zijn eerste deelname aan Luik-Bastenaken-Luik sinds 2022, maar daar komt ook wereldkampioen Pogacar aan de start. "Als hij aan de start komt, is de hiërarchie duidelijk. Als ik me goed voel, dan kan ik misschien tot het einde bij hem blijven", besloot Wellens nog.